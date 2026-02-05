US-PrÃ¤sident Donald Trump hat dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban vor der Parlamentswahl am 12. April seine RÃ¼ckendeckung gegeben. "Viktor Orban ist ein wahrer Freund, KÃ¤mpfer und Gewinner", schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Ich erteile ihm meine vollstÃ¤ndige und uneingeschrÃ¤nkte UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Wiederwahl als MinisterprÃ¤sident von Ungarn."
Trump bezeichnete seinen langjÃ¤hrigen VerbÃ¼ndeten als "wirklich starken und mÃ¤chtigen AnfÃ¼hrer". Er habe Orban bereits 2022 vor dessen Wiederwahl unterstÃ¼tzt, und es sei ihm "eine Ehre, dies erneut zu tun".
Orban gilt als enger Vertrauter Trumps und teilt viele seiner politischen Ansichten, etwa in der Migrationspolitik. Zuletzt waren die beiden Politiker am 22. Januar bei der GrÃ¼ndung eines von Trump angestoÃŸenen "Friedensrats" am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos zusammengekommen. Im November hatte Trump Orban im WeiÃŸen Haus empfangen und dessen enge Beziehungen zu dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin gepriesen.
Vor der Wahl in Ungarn steht der 62-jÃ¤hrige Orban allerdings unter Druck: Laut Umfragen liegt der Chef der oppositionellen Tisza-Partei, Peter Magyar, vorn.Â Orban ist mit 16 Amtsjahren in Folge der am lÃ¤ngsten amtierende Regierungschef der EuropÃ¤ischen Union. Er steht seit Jahren mit der EU auf KriegsfuÃŸ und hatte etwa die europÃ¤ischen Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Krieg wiederholt verzÃ¶gert.
Politik
Trump unterstÃ¼tzt Orban vor Wahl in Ungarn im April
- AFP - 5. Februar 2026, 20:29 Uhr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban vor der Parlamentswahl am 12. April seine RÃ¼ckendeckung gegeben. 'Viktor Orban ist ein wahrer Freund, KÃ¤mpfer und Gewinner', schrieb Trump.
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban vor der Parlamentswahl am 12. April seine RÃ¼ckendeckung gegeben. "Viktor Orban ist ein wahrer Freund, KÃ¤mpfer und Gewinner", schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Ich erteile ihm meine vollstÃ¤ndige und uneingeschrÃ¤nkte UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Wiederwahl als MinisterprÃ¤sident von Ungarn."
Weitere Meldungen
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat sich fÃ¼r einen neuen Atomwaffenvertrag mit Russland ausgesprochen. Trump schrieb am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social, es braucheMehr
Wahlsiege dienen US-PrÃ¤sident Donald Trump nach eigenen Worten zur SelbstbestÃ¤tigung. Er brauche sie fÃ¼r sein "Ego", sagte Trump am Donnerstag bei einer Rede in Washington. ErMehr
Die Union verliert im neuen "Deutschlandtrend" der ARD zwei Prozentpunkte, der Koalitionspartner SPD kann zugleich zwei Punkte zulegen. Vorne liegen CDU und CSU in der amMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorschlag, das Recht auf Teilzeit nur noch BeschÃ¤ftigten zu gewÃ¤hren, die Kinder erziehen, AngehÃ¶rige pflegen oder sich weiterbilden, gehtMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Speicher warnt die Gasspeicherbranche vor einer Ãœberlastung des Gassystems, insbesondere in SÃ¼ddeutschland. "DieMehr
Trotz einer rÃ¼cklÃ¤ufigen Inflation und trotz des starken Euro lÃ¤sst die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen erneut unverÃ¤ndert. Der EZB-Rat gehe weiter davon aus,Mehr