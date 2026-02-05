Politik

Trump unterstÃ¼tzt Orban vor Wahl in Ungarn im April

  • AFP - 5. Februar 2026, 20:29 Uhr
Orban (li.) und Trump in Davos
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban vor der Parlamentswahl am 12. April seine RÃ¼ckendeckung gegeben. "Viktor Orban ist ein wahrer Freund, KÃ¤mpfer und Gewinner", schrieb Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Ich erteile ihm meine vollstÃ¤ndige und uneingeschrÃ¤nkte UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Wiederwahl als MinisterprÃ¤sident von Ungarn."

Trump bezeichnete seinen langjÃ¤hrigen VerbÃ¼ndeten als "wirklich starken und mÃ¤chtigen AnfÃ¼hrer". Er habe Orban bereits 2022 vor dessen Wiederwahl unterstÃ¼tzt, und es sei ihm "eine Ehre, dies erneut zu tun".

Orban gilt als enger Vertrauter Trumps und teilt viele seiner politischen Ansichten, etwa in der Migrationspolitik. Zuletzt waren die beiden Politiker am 22. Januar bei der GrÃ¼ndung eines von Trump angestoÃŸenen "Friedensrats" am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos zusammengekommen. Im November hatte Trump Orban im WeiÃŸen Haus empfangen und dessen enge Beziehungen zu dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin gepriesen.

Vor der Wahl in Ungarn steht der 62-jÃ¤hrige Orban allerdings unter Druck: Laut Umfragen liegt der Chef der oppositionellen Tisza-Partei, Peter Magyar, vorn.Â Orban ist mit 16 Amtsjahren in Folge der am lÃ¤ngsten amtierende Regierungschef der EuropÃ¤ischen Union. Er steht seit Jahren mit der EU auf KriegsfuÃŸ und hatte etwa die europÃ¤ischen Sanktionen gegen Russland im Ukraine-Krieg wiederholt verzÃ¶gert.

