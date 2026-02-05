Trump fÃ¼r neuen Atomwaffenvertrag mit Russland

"New-Start"-Abkommen zur atomaren AbrÃ¼stung ist ausgelaufen

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat sich fÃ¼r einen neuen Atomwaffenvertrag mit Russland ausgesprochen. Trump schrieb am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social, es brauche einen 'neuen, verbesserten und modernisierten Vertrag', der lange Bestand haben kÃ¶nne.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat sich fÃ¼r einen neuen Atomwaffenvertrag mit Russland ausgesprochen. Trump schrieb am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social, es brauche einen "neuen, verbesserten und modernisierten Vertrag", der lange Bestand haben kÃ¶nne. Zuvor war das "New Start"-Abkommen ausgelaufen, mit dem die USA und Russland seit 2010 die Zahl ihrer atomaren SprengkÃ¶pfe begrenzt hatten.



Der US-PrÃ¤sident erklÃ¤rte, er lehne eine VerlÃ¤ngerung von "New Start" ab. Es handele sich um ein "schlecht ausgehandeltes Abkommen der Vereinigten Staaten", das "grob verletzt" werde. Nach Angaben des WeiÃŸen Hauses will Trump in den neuen Vertrag auch China einbeziehen. Das hatte der Rechtspopulist bereits in seiner ersten Amtszeit (2017 bis 2021) geplant, jedoch nie verwirklicht.



Peking hatte eine Einbeziehung in ein neues Abkommen zuvor am Donnerstag zurÃ¼ckgewiesen. China habe immer betont, dass bei BemÃ¼hungen zu RÃ¼stungskontrolle und AbrÃ¼stung die "globale strategische StabilitÃ¤t" im Blick behalten werden mÃ¼sse, sagte der chinesische AuÃŸenamtssprecher Lin Jian. "Chinas nukleare FÃ¤higkeiten sind von ganz anderer GrÃ¶ÃŸenordnung als die der Vereinigten Staaten und Russlands", fÃ¼gte er hinzu.



Das "New Start"-Abkommen war im April 2010 von US-PrÃ¤sident Barack Obama und dem damaligen russischen PrÃ¤sidenten Dmitri Medwedew unterzeichnet worden. Die USA und Russland verpflichteten sich damit, ihre atomaren SprengkÃ¶pfe jeweils auf maximal 1550 zu verringern. Zudem wollten beide Seiten ihre TrÃ¤gerraketen und schweren Bomber auf maximal 800 begrenzen.



Kurz vor dem Auslaufen von "New Start" im Februar 2021 war es um fÃ¼nf Jahre verlÃ¤ngert worden. Im Februar 2023 erklÃ¤rte Moskau, seine Beteiligung am "New Start"-Abkommen zu suspendieren - sich aber zugleich an die darin vorgesehenen Begrenzungen halten zu wollen.Â



Im September vergangenen Jahres schlug Kreml-Chef Wladimir Putin den USA vor, das Abkommen um ein Jahr zu verlÃ¤ngern. US-PrÃ¤sident Trump nannte den VorstoÃŸ zwar "eine gute Idee", es passierte jedoch nichts.