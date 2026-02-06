Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die umstrittene Verurteilung von Maja T. zu acht Jahren GefÃ¤ngnis durch ein ungarisches Gericht fÃ¼r zwangslÃ¤ufig erklÃ¤rt.
"Maja T. gehÃ¶rt einer linksextremistischen Gruppe an, die andere Personen mit SchlagstÃ¶cken, GummihÃ¤mmern und weiteren Waffen angegriffen hat", sagte Dobrindt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Da haben schwerste KÃ¶rperverletzungen stattgefunden. Eine Person erlitt einen SchÃ¤delbruch. Das muss zu einer Verurteilung fÃ¼hren." Dobrindt verteidigte das Gerichtsverfahren in Ungarn: "Und da diese Straftaten in Ungarn begangen worden sind, ist aus meiner Sicht gegen ein Verfahren und ein anschlieÃŸendes Urteil in Ungarn nichts einzuwenden."
Der non-binÃ¤ren Person Maja T. aus Deutschland wird vorgeworfen, gemeinsam mit weiteren in Deutschland vor Gericht stehenden Beschuldigten im Februar 2023 mehrere mutmaÃŸliche Rechtsextremisten in der ungarischen Hauptstadt Budapest angegriffen und teils schwer verletzt zu haben. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Auslieferung von Maja T. nach Ungarn fÃ¼r rechtswidrig erklÃ¤rt. Laut Berliner Generalstaatsanwaltschaft liegt eine verbindliche GarantieerklÃ¤rung fÃ¼r eine RÃ¼ckÃ¼berstellung von Maja T. nach Deutschland vor.
Brennpunkte
Dobrindt hat keine EinwÃ¤nde gegen Verurteilung von Maja T. in Ungarn
- dts - 6. Februar 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die umstrittene Verurteilung von Maja T. zu acht Jahren GefÃ¤ngnis durch ein ungarisches Gericht fÃ¼r zwangslÃ¤ufig erklÃ¤rt.
Weitere Meldungen
Nach monatelangen Drohungen aus Washington hat sich die kubanische Regierung zu GesprÃ¤chen mit der US-Regierung bereit erklÃ¤rt. "Kuba ist bereit, mit den USA in einen Dialog zuMehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des anstehenden HÃ¶hepunktes der Karnevalssession spricht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) von einer bestehendenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach der TÃ¶tung eines Zugbegleiters in einem Regionalzug ein strenges Urteil gegen denMehr
Top Meldungen
Shenzhen/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Vertriebstochter des chinesischen Autokonzerns BYD will die Zahl ihrer Neuzulassungen 2026 im zweiten Anlauf mindestensMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht von zwei von drei Deutschen (66 Prozent) bringt die geplante Ausweitung von Freihandelsabkommen fÃ¼r Europa eher Vorteile. JederMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r 62 Prozent der BÃ¼rger geht es in Deutschland aktuell eher ungerecht zu (+2 im Vgl. zu Juli 2025). Das ist der hÃ¶chste Wert in dieser FrageMehr