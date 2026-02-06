Brennpunkte

Dobrindt hat keine EinwÃ¤nde gegen Verurteilung von Maja T. in Ungarn

  • dts - 6. Februar 2026
Bild vergrößern: Dobrindt hat keine EinwÃ¤nde gegen Verurteilung von Maja T. in Ungarn
Alexander Dobrindt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die umstrittene Verurteilung von Maja T. zu acht Jahren GefÃ¤ngnis durch ein ungarisches Gericht fÃ¼r zwangslÃ¤ufig erklÃ¤rt.

"Maja T. gehÃ¶rt einer linksextremistischen Gruppe an, die andere Personen mit SchlagstÃ¶cken, GummihÃ¤mmern und weiteren Waffen angegriffen hat", sagte Dobrindt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Da haben schwerste KÃ¶rperverletzungen stattgefunden. Eine Person erlitt einen SchÃ¤delbruch. Das muss zu einer Verurteilung fÃ¼hren." Dobrindt verteidigte das Gerichtsverfahren in Ungarn: "Und da diese Straftaten in Ungarn begangen worden sind, ist aus meiner Sicht gegen ein Verfahren und ein anschlieÃŸendes Urteil in Ungarn nichts einzuwenden."

Der non-binÃ¤ren Person Maja T. aus Deutschland wird vorgeworfen, gemeinsam mit weiteren in Deutschland vor Gericht stehenden Beschuldigten im Februar 2023 mehrere mutmaÃŸliche Rechtsextremisten in der ungarischen Hauptstadt Budapest angegriffen und teils schwer verletzt zu haben. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Auslieferung von Maja T. nach Ungarn fÃ¼r rechtswidrig erklÃ¤rt. Laut Berliner Generalstaatsanwaltschaft liegt eine verbindliche GarantieerklÃ¤rung fÃ¼r eine RÃ¼ckÃ¼berstellung von Maja T. nach Deutschland vor.

