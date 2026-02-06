Brennpunkte

Justizministerin erwÃ¤gt mehr Schutz fÃ¼r Zugbegleiter

  • dts - 6. Februar 2026
Bild vergrößern: Justizministerin erwÃ¤gt mehr Schutz fÃ¼r Zugbegleiter
Schweigeminute nach Tod von Zugbegleiter am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will einen Gesetzentwurf zum besseren Schutz von Einsatz- und RettungskrÃ¤ften unter UmstÃ¤nden abÃ¤ndern und auf das Zugpersonal ausweiten.

"Die TÃ¶tung des Zugbegleiters in Rheinland-Pfalz hat mich schockiert", sagte Hubig den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben). "Viele Menschen in Deutschland spÃ¼ren: Diese brutale Tat steht nicht fÃ¼r sich allein. Wir erleben, wie Aggression und Gewaltbereitschaft im Ã¶ffentlichen Raum insgesamt zunehmen."

Der Gesetzentwurf, der bei Attacken auf Einsatz- und RettungskrÃ¤fte hÃ¶here Strafen vorsieht, sei gerade in der Abstimmung. "In diesem Rahmen prÃ¼fen wir auch, ob sich noch Anpassungen an dem Entwurf empfehlen, damit das besondere Unrecht von Angriffen gegen besonders gefÃ¤hrdete Berufsgruppen wie Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter noch besser abgebildet wird. "

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    AnwÃ¤ltin war Polizei-Spitzel: Australischer Drogenboss kommt frei
    AnwÃ¤ltin war Polizei-Spitzel: Australischer Drogenboss kommt frei

    Vor dem Hintergrund eines Skandals um seine AnwÃ¤ltin, die jahrelang eine Informantin der Polizei war, wird der berÃ¼chtigte australische Drogenboss Tony Mokbel freigelassen. Die

    Mehr
    Havanna erklÃ¤rt sich zu GesprÃ¤chen mit Washington
    Havanna erklÃ¤rt sich zu GesprÃ¤chen mit Washington "ohne Druck" bereit

    Nach monatelangen Drohungen aus Washington hat sich die kubanische Regierung zu GesprÃ¤chen mit der US-Regierung bereit erklÃ¤rt. "Kuba ist bereit, mit den USA in einen Dialog zu

    Mehr
    GdP rechnet an Karneval mit
    GdP rechnet an Karneval mit "abstrakter Terrorgefahr"

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des anstehenden HÃ¶hepunktes der Karnevalssession spricht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) von einer bestehenden

    Mehr
    Steigende Ausgaben schicken Aktienkurs von Amazon auf Talfahrt
    Steigende Ausgaben schicken Aktienkurs von Amazon auf Talfahrt
    OpenAI-Rivale Anthropic bringt neue Version von KI-Modell Claude heraus
    OpenAI-Rivale Anthropic bringt neue Version von KI-Modell Claude heraus
    Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus
    Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    FuÃŸgÃ¤nger-Fachverband hÃ¤lt Blitzer-Apps fÃ¼r
    FuÃŸgÃ¤nger-Fachverband hÃ¤lt Blitzer-Apps fÃ¼r "pervers"
    Baerbock lehnt Boykott der FuÃŸball-WM in den USA ab
    Baerbock lehnt Boykott der FuÃŸball-WM in den USA ab
    Dobrindt hat keine EinwÃ¤nde gegen Verurteilung von Maja T. in Ungarn
    Dobrindt hat keine EinwÃ¤nde gegen Verurteilung von Maja T. in Ungarn
    Bahnsicherheit: Dobrindt fÃ¼r harte Strafen - gegen mehr Personal
    Bahnsicherheit: Dobrindt fÃ¼r harte Strafen - gegen mehr Personal
    GrÃ¼ne fordern Eckpunkte des Heizungsgesetzes vor Landtagswahlen
    GrÃ¼ne fordern Eckpunkte des Heizungsgesetzes vor Landtagswahlen
    Konkurrenz aus China: Handelsverband HDE schreibt Brandbrief an Merz
    Konkurrenz aus China: Handelsverband HDE schreibt Brandbrief an Merz

    Top Meldungen

    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen

    Shenzhen/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Vertriebstochter des chinesischen Autokonzerns BYD will die Zahl ihrer Neuzulassungen 2026 im zweiten Anlauf mindestens

    Mehr
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht von zwei von drei Deutschen (66 Prozent) bringt die geplante Ausweitung von Freihandelsabkommen fÃ¼r Europa eher Vorteile. Jeder

    Mehr
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r 62 Prozent der BÃ¼rger geht es in Deutschland aktuell eher ungerecht zu (+2 im Vgl. zu Juli 2025). Das ist der hÃ¶chste Wert in dieser Frage

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts