Justizministerin erwÃ¤gt mehr Schutz fÃ¼r Zugbegleiter

Schweigeminute nach Tod von Zugbegleiter am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will einen Gesetzentwurf zum besseren Schutz von Einsatz- und RettungskrÃ¤ften unter UmstÃ¤nden abÃ¤ndern und auf das Zugpersonal ausweiten.



"Die TÃ¶tung des Zugbegleiters in Rheinland-Pfalz hat mich schockiert", sagte Hubig den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben). "Viele Menschen in Deutschland spÃ¼ren: Diese brutale Tat steht nicht fÃ¼r sich allein. Wir erleben, wie Aggression und Gewaltbereitschaft im Ã¶ffentlichen Raum insgesamt zunehmen."



Der Gesetzentwurf, der bei Attacken auf Einsatz- und RettungskrÃ¤fte hÃ¶here Strafen vorsieht, sei gerade in der Abstimmung. "In diesem Rahmen prÃ¼fen wir auch, ob sich noch Anpassungen an dem Entwurf empfehlen, damit das besondere Unrecht von Angriffen gegen besonders gefÃ¤hrdete Berufsgruppen wie Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter noch besser abgebildet wird. "

