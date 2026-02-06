Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) will einen Gesetzentwurf zum besseren Schutz von Einsatz- und RettungskrÃ¤ften unter UmstÃ¤nden abÃ¤ndern und auf das Zugpersonal ausweiten.
"Die TÃ¶tung des Zugbegleiters in Rheinland-Pfalz hat mich schockiert", sagte Hubig den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagsausgaben). "Viele Menschen in Deutschland spÃ¼ren: Diese brutale Tat steht nicht fÃ¼r sich allein. Wir erleben, wie Aggression und Gewaltbereitschaft im Ã¶ffentlichen Raum insgesamt zunehmen."
Der Gesetzentwurf, der bei Attacken auf Einsatz- und RettungskrÃ¤fte hÃ¶here Strafen vorsieht, sei gerade in der Abstimmung. "In diesem Rahmen prÃ¼fen wir auch, ob sich noch Anpassungen an dem Entwurf empfehlen, damit das besondere Unrecht von Angriffen gegen besonders gefÃ¤hrdete Berufsgruppen wie Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter noch besser abgebildet wird. "
Brennpunkte
Justizministerin erwÃ¤gt mehr Schutz fÃ¼r Zugbegleiter
- dts - 6. Februar 2026
.
