GdP rechnet an Karneval mit "abstrakter Terrorgefahr"

Polizei im Karneval (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des anstehenden HÃ¶hepunktes der Karnevalssession spricht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) von einer bestehenden Bedrohungslage.



Seine Kollegen wÃ¼rden diesen Karneval und diese Menschen schÃ¼tzen, sagte Patrick SchlÃ¼ter, Landesvorsitzender der GdP in Nordrhein-Westfalen, der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). "Das ist eine enorme Herausforderung - einmal durch die schiere Zahl der Leute, die unterwegs sind. Zum anderen aber auch, weil es nach wie vor eine abstrakte Terrorgefahr gibt."



Ãœber konkrete MaÃŸnahmen der Polizei entschieden die jeweiligen BehÃ¶rden vor Ort. "Ich gehe davon aus, dass es mobile Fahrzeugsperren geben wird, in bestimmten Bereichen auch VideoÃ¼berwachung. Waffenverbotszonen werden konsequent kontrolliert werden", so SchlÃ¼ter.

