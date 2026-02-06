DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des anstehenden HÃ¶hepunktes der Karnevalssession spricht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) von einer bestehenden Bedrohungslage.
Seine Kollegen wÃ¼rden diesen Karneval und diese Menschen schÃ¼tzen, sagte Patrick SchlÃ¼ter, Landesvorsitzender der GdP in Nordrhein-Westfalen, der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). "Das ist eine enorme Herausforderung - einmal durch die schiere Zahl der Leute, die unterwegs sind. Zum anderen aber auch, weil es nach wie vor eine abstrakte Terrorgefahr gibt."
Ãœber konkrete MaÃŸnahmen der Polizei entschieden die jeweiligen BehÃ¶rden vor Ort. "Ich gehe davon aus, dass es mobile Fahrzeugsperren geben wird, in bestimmten Bereichen auch VideoÃ¼berwachung. Waffenverbotszonen werden konsequent kontrolliert werden", so SchlÃ¼ter.
Brennpunkte
GdP rechnet an Karneval mit "abstrakter Terrorgefahr"
- dts - 6. Februar 2026
.
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des anstehenden HÃ¶hepunktes der Karnevalssession spricht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) von einer bestehenden Bedrohungslage.
Weitere Meldungen
Nach monatelangen Drohungen aus Washington hat sich die kubanische Regierung zu GesprÃ¤chen mit der US-Regierung bereit erklÃ¤rt. "Kuba ist bereit, mit den USA in einen Dialog zuMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die umstrittene Verurteilung von Maja T. zu acht Jahren GefÃ¤ngnis durch ein ungarisches GerichtMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach der TÃ¶tung eines Zugbegleiters in einem Regionalzug ein strenges Urteil gegen denMehr
Top Meldungen
Shenzhen/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Vertriebstochter des chinesischen Autokonzerns BYD will die Zahl ihrer Neuzulassungen 2026 im zweiten Anlauf mindestensMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht von zwei von drei Deutschen (66 Prozent) bringt die geplante Ausweitung von Freihandelsabkommen fÃ¼r Europa eher Vorteile. JederMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r 62 Prozent der BÃ¼rger geht es in Deutschland aktuell eher ungerecht zu (+2 im Vgl. zu Juli 2025). Das ist der hÃ¶chste Wert in dieser FrageMehr