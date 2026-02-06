GrÃ¼ne fordern Eckpunkte des Heizungsgesetzes vor Landtagswahlen

FernwÃ¤rme-Anschluss (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen-Vorsitzende Franziska Brantner hat die Bundesregierung aufgefordert, bis Ende des Monats Eckpunkte fÃ¼r eine Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes vorzulegen - und damit vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-WÃ¼rttemberg.



"Ich erwarte, dass Schwarz-Rot bis zur nÃ¤chsten Sitzungswoche des Bundestages ihre Eckpunkte vorlegt", sagte Brantner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die gesamte Baubranche sei "tief verunsichert", sagte Brantner. "Zahllose Handwerksbetriebe warten seit fast einem Jahr auf Klarheit, wie es nun weitergeht mit dem Rechtsrahmen und der FÃ¶rderung."



StÃ¤dte und Gemeinden benÃ¶tigten ein klares Signal, wie es mit der kommunalen WÃ¤rmeplanung weitergehe. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe jahrelang "einen Feldzug gegen Technologien made in Germany" gefÃ¼hrt und mit CSU-Chef Markus SÃ¶der und CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann die Abschaffung des Gesetzes propagiert. Es kÃ¶nne nicht sein, dass nun "auf der Regierungsbank keinerlei Plan darÃ¼ber existiert", wie diese Abschaffung zu bewerkstelligen sei.



Die Koalition hatte Eckpunkte fÃ¼r eine Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes bis Ende Januar angekÃ¼ndigt. Dieser Termin ist allerdings verstrichen. In Baden-WÃ¼rttemberg wird am 8. MÃ¤rz gewÃ¤hlt, in Rheinland-Pfalz am 22. MÃ¤rz.

