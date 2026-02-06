Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen-Vorsitzende Franziska Brantner hat die Bundesregierung aufgefordert, bis Ende des Monats Eckpunkte fÃ¼r eine Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes vorzulegen - und damit vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-WÃ¼rttemberg.
"Ich erwarte, dass Schwarz-Rot bis zur nÃ¤chsten Sitzungswoche des Bundestages ihre Eckpunkte vorlegt", sagte Brantner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die gesamte Baubranche sei "tief verunsichert", sagte Brantner. "Zahllose Handwerksbetriebe warten seit fast einem Jahr auf Klarheit, wie es nun weitergeht mit dem Rechtsrahmen und der FÃ¶rderung."
StÃ¤dte und Gemeinden benÃ¶tigten ein klares Signal, wie es mit der kommunalen WÃ¤rmeplanung weitergehe. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe jahrelang "einen Feldzug gegen Technologien made in Germany" gefÃ¼hrt und mit CSU-Chef Markus SÃ¶der und CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann die Abschaffung des Gesetzes propagiert. Es kÃ¶nne nicht sein, dass nun "auf der Regierungsbank keinerlei Plan darÃ¼ber existiert", wie diese Abschaffung zu bewerkstelligen sei.
Die Koalition hatte Eckpunkte fÃ¼r eine Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes bis Ende Januar angekÃ¼ndigt. Dieser Termin ist allerdings verstrichen. In Baden-WÃ¼rttemberg wird am 8. MÃ¤rz gewÃ¤hlt, in Rheinland-Pfalz am 22. MÃ¤rz.
Wirtschaft
GrÃ¼ne fordern Eckpunkte des Heizungsgesetzes vor Landtagswahlen
- dts - 6. Februar 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen-Vorsitzende Franziska Brantner hat die Bundesregierung aufgefordert, bis Ende des Monats Eckpunkte fÃ¼r eine Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes vorzulegen - und damit vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-WÃ¼rttemberg.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat einen Importstopp fÃ¼r Waren chinesischer InternethÃ¤ndler ins GesprÃ¤ch gebracht. "Es ist einMehr
Shenzhen/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Vertriebstochter des chinesischen Autokonzerns BYD will die Zahl ihrer Neuzulassungen 2026 im zweiten Anlauf mindestensMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht von zwei von drei Deutschen (66 Prozent) bringt die geplante Ausweitung von Freihandelsabkommen fÃ¼r Europa eher Vorteile. JederMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r 62 Prozent der BÃ¼rger geht es in Deutschland aktuell eher ungerecht zu (+2 im Vgl. zu Juli 2025). Das ist der hÃ¶chste Wert in dieser FrageMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorschlag, das Recht auf Teilzeit nur noch BeschÃ¤ftigten zu gewÃ¤hren, die Kinder erziehen, AngehÃ¶rige pflegen oder sich weiterbilden, gehtMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Speicher warnt die Gasspeicherbranche vor einer Ãœberlastung des Gassystems, insbesondere in SÃ¼ddeutschland. "DieMehr