Wirtschaft

GrÃ¼ne fordern Eckpunkte des Heizungsgesetzes vor Landtagswahlen

  • dts - 6. Februar 2026
Bild vergrößern: GrÃ¼ne fordern Eckpunkte des Heizungsgesetzes vor Landtagswahlen
FernwÃ¤rme-Anschluss (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen-Vorsitzende Franziska Brantner hat die Bundesregierung aufgefordert, bis Ende des Monats Eckpunkte fÃ¼r eine Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes vorzulegen - und damit vor den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-WÃ¼rttemberg.

"Ich erwarte, dass Schwarz-Rot bis zur nÃ¤chsten Sitzungswoche des Bundestages ihre Eckpunkte vorlegt", sagte Brantner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die gesamte Baubranche sei "tief verunsichert", sagte Brantner. "Zahllose Handwerksbetriebe warten seit fast einem Jahr auf Klarheit, wie es nun weitergeht mit dem Rechtsrahmen und der FÃ¶rderung."

StÃ¤dte und Gemeinden benÃ¶tigten ein klares Signal, wie es mit der kommunalen WÃ¤rmeplanung weitergehe. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe jahrelang "einen Feldzug gegen Technologien made in Germany" gefÃ¼hrt und mit CSU-Chef Markus SÃ¶der und CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann die Abschaffung des Gesetzes propagiert. Es kÃ¶nne nicht sein, dass nun "auf der Regierungsbank keinerlei Plan darÃ¼ber existiert", wie diese Abschaffung zu bewerkstelligen sei.

Die Koalition hatte Eckpunkte fÃ¼r eine Reform des GebÃ¤udeenergiegesetzes bis Ende Januar angekÃ¼ndigt. Dieser Termin ist allerdings verstrichen. In Baden-WÃ¼rttemberg wird am 8. MÃ¤rz gewÃ¤hlt, in Rheinland-Pfalz am 22. MÃ¤rz.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Konkurrenz aus China: Handelsverband HDE schreibt Brandbrief an Merz
    Konkurrenz aus China: Handelsverband HDE schreibt Brandbrief an Merz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat einen Importstopp fÃ¼r Waren chinesischer InternethÃ¤ndler ins GesprÃ¤ch gebracht. "Es ist ein

    Mehr
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen

    Shenzhen/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Vertriebstochter des chinesischen Autokonzerns BYD will die Zahl ihrer Neuzulassungen 2026 im zweiten Anlauf mindestens

    Mehr
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht von zwei von drei Deutschen (66 Prozent) bringt die geplante Ausweitung von Freihandelsabkommen fÃ¼r Europa eher Vorteile. Jeder

    Mehr
    Steigende Ausgaben schicken Aktienkurs von Amazon auf Talfahrt
    Steigende Ausgaben schicken Aktienkurs von Amazon auf Talfahrt
    OpenAI-Rivale Anthropic bringt neue Version von KI-Modell Claude heraus
    OpenAI-Rivale Anthropic bringt neue Version von KI-Modell Claude heraus
    Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus
    Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    Havanna erklÃ¤rt sich zu GesprÃ¤chen mit Washington
    Havanna erklÃ¤rt sich zu GesprÃ¤chen mit Washington "ohne Druck" bereit
    GdP rechnet an Karneval mit
    GdP rechnet an Karneval mit "abstrakter Terrorgefahr"
    FuÃŸgÃ¤nger-Fachverband hÃ¤lt Blitzer-Apps fÃ¼r
    FuÃŸgÃ¤nger-Fachverband hÃ¤lt Blitzer-Apps fÃ¼r "pervers"
    Baerbock lehnt Boykott der FuÃŸball-WM in den USA ab
    Baerbock lehnt Boykott der FuÃŸball-WM in den USA ab
    Dobrindt hat keine EinwÃ¤nde gegen Verurteilung von Maja T. in Ungarn
    Dobrindt hat keine EinwÃ¤nde gegen Verurteilung von Maja T. in Ungarn
    Bahnsicherheit: Dobrindt fÃ¼r harte Strafen - gegen mehr Personal
    Bahnsicherheit: Dobrindt fÃ¼r harte Strafen - gegen mehr Personal

    Top Meldungen

    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r 62 Prozent der BÃ¼rger geht es in Deutschland aktuell eher ungerecht zu (+2 im Vgl. zu Juli 2025). Das ist der hÃ¶chste Wert in dieser Frage

    Mehr
    Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab
    Zwei Drittel lehnen EinschrÃ¤nkung des Teilzeit-Anspruchs ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorschlag, das Recht auf Teilzeit nur noch BeschÃ¤ftigten zu gewÃ¤hren, die Kinder erziehen, AngehÃ¶rige pflegen oder sich weiterbilden, geht

    Mehr
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze
    Speicherbranche sieht Gassystem an Belastungsgrenze

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Speicher warnt die Gasspeicherbranche vor einer Ãœberlastung des Gassystems, insbesondere in SÃ¼ddeutschland. "Die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts