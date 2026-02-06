Konkurrenz aus China: Handelsverband HDE schreibt Brandbrief an Merz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat einen Importstopp fÃ¼r Waren chinesischer InternethÃ¤ndler ins GesprÃ¤ch gebracht.
"Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass hiesige HÃ¤ndler in BÃ¼rokratie und Compliance-Vorgaben ersticken, wÃ¤hrend Akteure wie Temu oder Shein den Markt mit billigster, teils gefÃ¤hrlicher Ware fluten und sich systematisch europÃ¤ischen Standards entziehen", heiÃŸt es in einem Brandbrief von HDE-PrÃ¤sident Alexander von Preen und HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Stefan Genth an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Ã¼ber den die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" berichten.
"Wenn diese Plattformen Sicherheits- und Umweltstandards systematisch missachten, muss als ultima ratio der Import gestoppt werden. Wer sich nicht an die Regeln hÃ¤lt, darf auf unserem Markt nicht mitspielen." FÃ¼r einen Abbau der Konkurrenznachteile solle sich Merz am 12. Februar auf dem informellen EU-Gipfel einsetzen.
Der HDE verwies auf die schlechten Wachstumszahlen der Branche. "Wir kÃ¶nnen uns dieses Nullwachstum nicht lÃ¤nger leisten", heiÃŸt es in dem Schreiben. "Wir brauchen einen echten Aufbruch." Aktuell zehrten die Unternehmen von der Substanz.
Zudem fordert der Verband einen Stopp der EU-Entwaldungsverordnung. Sie verursache "enorme zusÃ¤tzliche BÃ¼rokratie-lasten und unkalkulierbare Haftungsrisiken", heiÃŸt es in dem Schreiben. Die Verordnung sei nicht reformierbar: "Sie muss vom Tisch", schreiben von Preen und Genth.
