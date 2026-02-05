Steigende Ausgaben schicken Aktienkurs von Amazon auf Talfahrt

Amazon-Logo

Steigende Investitionsausgaben unter anderem in KÃ¼nstliche Intelligenz haben den Aktienkurs des US-Internetriesen Amazon auf Talfahrt geschickt. Der Wert der Amazon-Aktie brach am Donnerstag im nachbÃ¶rslichen Handel um mehr als acht Prozent ein.

Steigende Investitionsausgaben unter anderem in KÃ¼nstliche Intelligenz haben den Aktienkurs des US-Internetriesen Amazon auf Talfahrt geschickt. Der Wert der Amazon-Aktie brach am Donnerstag im nachbÃ¶rslichen Handel um mehr als acht Prozent ein.



Amazon konnte fÃ¼r das vierte Quartal 2025 zwar gute Zahlen vorlegen - der Online-Handelsriese und Cloud-Anbieter machte einen Umsatz von 213,4 Milliarden Dollar (rund 180 Milliarden Euro) und einen Gewinn von 21,2 Milliarden Dollar



Amazon-Chef Andy Jassy kÃ¼ndigte aber fÃ¼r das laufende Jahr Investitionsausgaben von 200 Milliarden Dollar an. Er begrÃ¼ndete dies mit den Erfordernissen fÃ¼r KÃ¼nstliche Intelligenz, Chips, Robotik und erdnahe Satelliten. Marktanalysten hatten mit Investitionsausgaben von rund 147 Milliarden Dollar gerechnet.



Viele groÃŸe US-Tech-Unternehmen investieren derzeit massiv in KÃ¼nstliche Intelligenz. Bei Anlegern sorgt das fÃ¼r ein mulmiges GefÃ¼hl, immer wieder gibt es BefÃ¼rchtungen vor einem Platzen einer mÃ¶glichen KI-Blase.