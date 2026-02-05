OpenAI-Rivale Anthropic bringt neue Version von KI-Modell Claude heraus

Illustration zum Thema KI

Das KI-Unternehmen Anthropic hat im Wettbewerb mit seinem Rivalen OpenAI eine neue Version seines Chatbots Claude vorgestellt. Die Version Claude Opus 4.6 stelle einen Wendepunkt in der Art und Weise dar, wie KI komplexe berufliche Aufgaben bewÃ¤ltige, erklÃ¤rte das Start-up aus San Francisco am Donnerstag.Â



Die neue Claude-Version kÃ¶nne "regulatorische Dokumente, Marktberichte und interne Daten zusammenfÃ¼hren, um Analysen zu erstellen, fÃ¼r die ein Analyst mehrere Tage benÃ¶tigen wÃ¼rde", erklÃ¤rte das Unternehmen.Â AuÃŸerdem sei Claude Opus 4.6Â in der Lage, mehrere Tools parallel zu nutzen, und kÃ¶nne sich zudem wÃ¤hrend einer Aufgabe selbst korrigieren. Â Â Â



Das Modell komme hochwertigen Endergebnissen auf Anhieb viel nÃ¤her als jedes bisherige Modell, heiÃŸt es in der Pressemitteilung weiter. Damit seien weniger Ãœberarbeitungen der von der KI erstellten Texte nÃ¶tig.



In den vergangenen Monaten hatte Anthropic rund 30 Tools herausgebracht, die IT-Entwickler beeindruckt hatten. Das beliebte Codierungstool Claude Code hat sechs Monate nach seiner MarkteinfÃ¼hrung einen Umsatz von Ã¼ber einer Milliarde Dollar (846 Millionen Euro) erzielt.



Anthropic wurde 2021 von ehemaligen OpenAI-Mitarbeitern gegrÃ¼ndet. WÃ¤hrend OpenAI mit seinem Chatbot ChatGPT der breiten Ã–ffentlichkeit deutlich bekannter ist, zielt Anthropic mit Claude auf Programmierer und Unternehmen ab, denen unter anderem Datensicherheit wichtig ist.



Die beiden Unternehmen liefern sich einen erbitterten Wettbewerb. OpenAI-Chef Sam Altman bezeichnete Anthropic als "unehrlich" und "autoritÃ¤r" und warf dem Unternehmen vor, "ein teures Produkt fÃ¼r reiche Leute" anzubieten, wÃ¤hrend ChatGPT Milliarden Menschen ohne kostenpflichtiges Abonnement zugÃ¤nglich sei.Â