Bahnsicherheit: Dobrindt fÃ¼r harte Strafen - gegen mehr Personal

Schweigeminute nach Tod von Zugbegleiter am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach der TÃ¶tung eines Zugbegleiters in einem Regionalzug ein strenges Urteil gegen den mutmaÃŸlichen TÃ¤ter gefordert.



Dem TÃ¤ter mÃ¼sse man mit der "absoluten HÃ¤rte des Rechtsstaats" begegnen. Er erwarte ein "hartes Urteil", sagte Dobrindt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Er sei "erschÃ¼ttert und schockiert" Ã¼ber die Gewalttat. Es gebe keine absolute Sicherheit. "Aber es ist auch nicht zu akzeptieren, dass solche Gewaltverbrechen stattfinden."



Ein 36-jÃ¤hriger Bahnmitarbeiter war seinen Verletzungen erlegen, nachdem er in einem Regionalzug in Rheinland-Pfalz bei der Ticketkontrolle mit FaustschlÃ¤gen gegen den Kopf angegriffen worden war.



Dobrindt forderte auÃŸerdem die VerschÃ¤rfung des Strafrechts, um den Schutz von Mitarbeitern des Ã¶ffentlichen Dienstes zu verbessern. Man mÃ¼sse "den strafrechtlichen Schutz von Mitarbeitern der Bahn und anderer Dienstleistungsunternehmen erhÃ¶hen", sagte er.



Auf Gewerkschaftsforderungen nach mehr PrÃ¤senz der Bundespolizei in ZÃ¼gen reagierte Dobrindt zurÃ¼ckhaltend: "Wir haben schon heute sehr viel Polizei im Bereich der Bahn im Einsatz. Mit dem Ausbau der Bundespolizei sind die MÃ¶glichkeiten gestiegen, PrÃ¤senz zu zeigen." Der Minister verwies auf den Ausbau der VideoÃ¼berwachung. "Die AufklÃ¤rungsquote ist dadurch stark angewachsen. Dazu wirkt VideoÃ¼berwachung abschreckend. Sie soll in BahnhÃ¶fen und ZÃ¼gen noch weiter ausgebaut werden." Eine KomplettÃ¼berwachung aller BahnhÃ¶fe und ZÃ¼ge sei allerdings "nicht mÃ¶glich". "Die Bahn ist ein offenes System. In diesem offenen System gibt es keine ZugangsbeschrÃ¤nkungen wie im Flugverkehr", sagte Dobrindt.

