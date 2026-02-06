Brennpunkte

Bahnsicherheit: Dobrindt fÃ¼r harte Strafen - gegen mehr Personal

  • dts - 6. Februar 2026
Bild vergrößern: Bahnsicherheit: Dobrindt fÃ¼r harte Strafen - gegen mehr Personal
Schweigeminute nach Tod von Zugbegleiter am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat nach der TÃ¶tung eines Zugbegleiters in einem Regionalzug ein strenges Urteil gegen den mutmaÃŸlichen TÃ¤ter gefordert.

Dem TÃ¤ter mÃ¼sse man mit der "absoluten HÃ¤rte des Rechtsstaats" begegnen. Er erwarte ein "hartes Urteil", sagte Dobrindt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Er sei "erschÃ¼ttert und schockiert" Ã¼ber die Gewalttat. Es gebe keine absolute Sicherheit. "Aber es ist auch nicht zu akzeptieren, dass solche Gewaltverbrechen stattfinden."

Ein 36-jÃ¤hriger Bahnmitarbeiter war seinen Verletzungen erlegen, nachdem er in einem Regionalzug in Rheinland-Pfalz bei der Ticketkontrolle mit FaustschlÃ¤gen gegen den Kopf angegriffen worden war.

Dobrindt forderte auÃŸerdem die VerschÃ¤rfung des Strafrechts, um den Schutz von Mitarbeitern des Ã¶ffentlichen Dienstes zu verbessern. Man mÃ¼sse "den strafrechtlichen Schutz von Mitarbeitern der Bahn und anderer Dienstleistungsunternehmen erhÃ¶hen", sagte er.

Auf Gewerkschaftsforderungen nach mehr PrÃ¤senz der Bundespolizei in ZÃ¼gen reagierte Dobrindt zurÃ¼ckhaltend: "Wir haben schon heute sehr viel Polizei im Bereich der Bahn im Einsatz. Mit dem Ausbau der Bundespolizei sind die MÃ¶glichkeiten gestiegen, PrÃ¤senz zu zeigen." Der Minister verwies auf den Ausbau der VideoÃ¼berwachung. "Die AufklÃ¤rungsquote ist dadurch stark angewachsen. Dazu wirkt VideoÃ¼berwachung abschreckend. Sie soll in BahnhÃ¶fen und ZÃ¼gen noch weiter ausgebaut werden." Eine KomplettÃ¼berwachung aller BahnhÃ¶fe und ZÃ¼ge sei allerdings "nicht mÃ¶glich". "Die Bahn ist ein offenes System. In diesem offenen System gibt es keine ZugangsbeschrÃ¤nkungen wie im Flugverkehr", sagte Dobrindt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Havanna erklÃ¤rt sich zu GesprÃ¤chen mit Washington
    Havanna erklÃ¤rt sich zu GesprÃ¤chen mit Washington "ohne Druck" bereit

    Nach monatelangen Drohungen aus Washington hat sich die kubanische Regierung zu GesprÃ¤chen mit der US-Regierung bereit erklÃ¤rt. "Kuba ist bereit, mit den USA in einen Dialog zu

    Mehr
    GdP rechnet an Karneval mit
    GdP rechnet an Karneval mit "abstrakter Terrorgefahr"

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des anstehenden HÃ¶hepunktes der Karnevalssession spricht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) von einer bestehenden

    Mehr
    Dobrindt hat keine EinwÃ¤nde gegen Verurteilung von Maja T. in Ungarn
    Dobrindt hat keine EinwÃ¤nde gegen Verurteilung von Maja T. in Ungarn

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat die umstrittene Verurteilung von Maja T. zu acht Jahren GefÃ¤ngnis durch ein ungarisches Gericht

    Mehr
    Steigende Ausgaben schicken Aktienkurs von Amazon auf Talfahrt
    Steigende Ausgaben schicken Aktienkurs von Amazon auf Talfahrt
    OpenAI-Rivale Anthropic bringt neue Version von KI-Modell Claude heraus
    OpenAI-Rivale Anthropic bringt neue Version von KI-Modell Claude heraus
    Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus
    Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    FuÃŸgÃ¤nger-Fachverband hÃ¤lt Blitzer-Apps fÃ¼r
    FuÃŸgÃ¤nger-Fachverband hÃ¤lt Blitzer-Apps fÃ¼r "pervers"
    Baerbock lehnt Boykott der FuÃŸball-WM in den USA ab
    Baerbock lehnt Boykott der FuÃŸball-WM in den USA ab
    GrÃ¼ne fordern Eckpunkte des Heizungsgesetzes vor Landtagswahlen
    GrÃ¼ne fordern Eckpunkte des Heizungsgesetzes vor Landtagswahlen
    Konkurrenz aus China: Handelsverband HDE schreibt Brandbrief an Merz
    Konkurrenz aus China: Handelsverband HDE schreibt Brandbrief an Merz
    Pentagon-Chef Hegseth bleibt Nato-Verteidigungsministertreffen fern
    Pentagon-Chef Hegseth bleibt Nato-Verteidigungsministertreffen fern
    Venezuelas Parlament bringt Amnestiegesetz auf den Weg
    Venezuelas Parlament bringt Amnestiegesetz auf den Weg

    Top Meldungen

    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen
    BYD will 2026 in Deutschland mindestens 50.000 Autos verkaufen

    Shenzhen/Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Vertriebstochter des chinesischen Autokonzerns BYD will die Zahl ihrer Neuzulassungen 2026 im zweiten Anlauf mindestens

    Mehr
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa
    Mehrheit sieht in Freihandelsabkommen vor allem Vorteile fÃ¼r Europa

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus Sicht von zwei von drei Deutschen (66 Prozent) bringt die geplante Ausweitung von Freihandelsabkommen fÃ¼r Europa eher Vorteile. Jeder

    Mehr
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008
    Ungerechtigkeitsempfinden auf hÃ¶chstem Stand seit 2008

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r 62 Prozent der BÃ¼rger geht es in Deutschland aktuell eher ungerecht zu (+2 im Vgl. zu Juli 2025). Das ist der hÃ¶chste Wert in dieser Frage

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts