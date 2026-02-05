Pentagon-Chef Hegseth bleibt Nato-Verteidigungsministertreffen fern

Pentagon-Chef Hegseth Anfang Februar in Cape Canaveral

Pentagon-Chef Pete Hegseth wird einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister kommende Woche in BrÃ¼ssel fernbleiben. Hegseth wird sich bei dem Treffen am 12. Februar von StaatssekretÃ¤r ElbridgeÂ Colby vertreten lassen, wie ein Pentagon-Mitarbeiter am Donnerstag sagte. Ein Grund fÃ¼r Hegseths Fernbleiben wurde nicht genannt.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte das westliche VerteidigungsbÃ¼ndnis mit seiner Drohung, GrÃ¶nland unter seine Kontrolle zu bringen, in eine schwere Krise gestÃ¼rzt. SpÃ¤ter vollzog Trump eine Kehrtwende und schloss den Einsatz militÃ¤rischer Gewalt zur Ãœbernahme der zu DÃ¤nemark gehÃ¶renden Arktisinsel aus.Â Nach einem Treffen mit Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte in Davos sprach der US-PrÃ¤sident von einer Einigung auf ein Rahmenwerk fÃ¼r ein GrÃ¶nland-Abkommen.