AnwÃ¤ltin war Polizei-Spitzel: Australischer Drogenboss kommt frei

Drogenbosses Tony Mokbel (l.) im September 2025

Vor dem Hintergrund eines Skandals um seine AnwÃ¤ltin, die jahrelang eine Informantin der Polizei war, wird der berÃ¼chtigte australische Drogenboss Tony Mokbel freigelassen. Die Staatsanwaltschaft des australischen Bundesstaats Victoria erklÃ¤rte am Freitag, sie werde auf die geplante Neuauflage eines Prozesses gegen Mokbel wegen Drogenhandels verzichten. Sie habe bei der Entscheidung Mokbels Alter und Gesundheitszustand sowie die bereits im GefÃ¤ngnis verbrachte Zeit berÃ¼cksichtigt.



Mokbel zeigte sich erfreut Ã¼ber die Nachricht. "Es fÃ¼hlt sich wirklich gut an und das Leben geht weiter", sagte der alternde Drogenboss vor Journalisten vor dem Gericht in Melbourne. Er freue sich darauf, zu reisen. "Es wÃ¤re groÃŸartig, in ein schÃ¶nes Flugzeug zu steigen", sagte er.



Mokbel war jahrelang der AnfÃ¼hrer eines Drogenkartells und spielte eine zentrale Rolle in einem Bandenkrieg in Melbourne mit dutzenden Toten, der spÃ¤ter in der erfolgreichen australischen Fernsehserie "Underbelly â€“ Krieg der Unterwelt" thematisiert wurde. 2012 wurde er zu 30 Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, der Boss der Verbrecherbande gewesen zu sein.



SpÃ¤ter stellte sich jedoch heraus, dass die AnwÃ¤ltin Nicola Gobbo, die damals Mokbel und mehrere andere Bandenmitglieder vor Gericht vertreten hatte, die Polizei jahrelang Ã¼ber die Machenschaften ihrer Mandanten auf dem Laufenden gehalten hatte. Die EnthÃ¼llungen fÃ¼hrten zu einem der grÃ¶ÃŸten Justizskandale in Australien seit Jahren.



Mokbel wurde im April vergangenen Jahres nach rund 18 Jahren im GefÃ¤ngnis gegen Kaution freigelassen, nachdem ein Gericht zu dem Schluss gekommen war, dass seine Verurteilung in einem neuen Prozess aufgehoben werden kÃ¶nnte. Vor Gericht machte sein Anwaltsteam geltend, dass Mokbel sich nicht schuldig bekannt hÃ¤tte, wenn er von Gobbos Doppelleben gewusst hÃ¤tte. Mit dem Verzicht auf eine Neuauflage des Prozesses liegen nun keine Haftstrafen mehr gegen Mokbel vor.



Das Doppelleben der prominenten Strafverteidigerin Gobbo kÃ¶nnte dazu fÃ¼hren, dass noch etliche weitere Verbrecher ihre Urteile erfolgreich anfechten. Die australischen BehÃ¶rden hatten 2019 insgesamt 22 Betroffene darÃ¼ber informiert, dass sie wegen des Skandals Rechtsmittel gegen ihre Verurteilungen einlegen kÃ¶nnen. Gobbo hat selbst angegeben, dass mehr als 300 Menschen aufgrund ihrer Informationen festgenommen und verurteilt worden sind.