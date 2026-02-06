Iranischer Regisseur Panahi fÃ¼rchtet Opferung des iranischen Volkes bei AtomgesprÃ¤chen

Panahi Mitte Januar in Berlin

Der preisgekrÃ¶nte iranische Filmemacher Jafar Panahi hat die Sorge geÃ¤uÃŸert, die Interessen des iranischen Volkes kÃ¶nnten bei den GesprÃ¤chen zwischen Vertretern der USA und des Iran am Freitag im Oman geopfert werden.

Der preisgekrÃ¶nte iranische Filmemacher Jafar Panahi hat die Sorge geÃ¤uÃŸert, die Interessen des iranischen Volkes kÃ¶nnten bei den GesprÃ¤chen zwischen Vertretern der USA und des Iran am Freitag im Oman geopfert werden. "Das Volk hat in diesen Verhandlungen keinen Vertreter, und seine Interessen werden nie berÃ¼cksichtigt", sagte Panahi am Mittwoch in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP in Paris. Das iranische Volk kÃ¶nne "leicht" geopfert werden.



Panahi, der seine UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Proteste gegen die iranische Regierung im vergangenen Monat ausgesprochen hatte, blickte ohne Zuversicht auf die geplanten GesprÃ¤che zwischen den USA und dem Iran. "Was auch immer bei diesen Verhandlungen geschieht, es wird nicht zum Vorteil des Volkes sein", sagte er AFP.



Die jÃ¼ngste Protestwelle im Iran hatte Ende Dezember begonnen. Sie entzÃ¼ndete sich zunÃ¤chst an der schlechten Wirtschaftslage, richtete sich dann aber rasch gegen die Machthaber der Islamischen Republik. Die FÃ¼hrung in Teheran lieÃŸ die Demonstrationen im Januar gewaltsam niederschlagen.Â



Die in den USA angesiedelte Menschenrechtsorganisation Hrana konnte nach eigenen Angaben bislang mehr als 6800 Tote bestÃ¤tigen, darunter dutzende Kinder. Die iranische FÃ¼hrung spricht von mehr als 3000 Toten. Einige Menschenrechtsgruppen gehen von bis zu 30.000 Todesopfern aus.



Panahi Ã¤uÃŸerte sich schockiert Ã¼ber die Opferzahlen. "Diese Zahl sprengt jede Vorstellungskraft", sagte er AFP. Die iranische Regierung habe jegliche LegitimitÃ¤t verloren. "Dieses Massaker ist die endgÃ¼ltige BestÃ¤tigung", sagte der Regisseur.



FÃ¼r Freitag sind in Omans Hauptstadt Maskat GesprÃ¤che zwischen ranghohen Vertretern Teherans und Washingtons geplant. Teheran besteht darauf, dass sich die GesprÃ¤che auf die Atomfrage und die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran beschrÃ¤nken.Â Die USA und Israel drÃ¤ngen dagegen auf die Ausweitung der Verhandlungen, etwa auf Irans Raketenprogramm. Westliche Staaten werfen dem Iran vor, nach der Atombombe zu streben.Â



US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Druck auf die FÃ¼hrung in Teheran in den vergangenen Wochen massiv erhÃ¶ht. Er schickte FlugzeugtrÃ¤ger in die Region und drohte der FÃ¼hrung in Teheran mit einer MilitÃ¤rintervention.



Der 65-jÃ¤hrige Panahi war im Dezember vergangenen Jahres in Abwesenheit wegen "Propaganda-AktivitÃ¤ten" gegen den Iran zu einem Jahr GefÃ¤ngnis verurteilt worden. Er wurde zudem mit einem zweijÃ¤hrigen Reiseverbot belegt. Panahi betonte jedoch gegenÃ¼ber AFP, er plane, in den Iran zurÃ¼ckzukehren. "Es ist meine Heimat und ich werde in mein Land zurÃ¼ckkehren", sagte er.



Panahi saÃŸ im Iran bereits im GefÃ¤ngnis, 2010 knapp drei Monate und 2022 und 2023 etwa sieben Monate lang. Die iranischen BehÃ¶rden hatten Panahi zudem jahrelang mit einem Berufs- und Ausreiseverbot belegt. Beim Filmfestival in Cannes im vergangenen Mai war es Panahi zum ersten Mal seit 15 Jahren gelungen, persÃ¶nlich in der franzÃ¶sischen KÃ¼stenstadt zu erscheinen.