Venezuelas Parlament bringt Amnestiegesetz auf den Weg

  • AFP - 6. Februar 2026, 03:04 Uhr
Das venezolanische Parlament bei der Abstimmung
Venezuelas Parlament hat ein Amnestiegesetz auf den Weg gebracht, das zu einer Freilassung aller politischen Gefangenen fÃ¼hren soll. Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez sprach von einem 'wichtigen Schritt' hin zu 'nationaler VersÃ¶hnung'.

In einem weiteren ZugestÃ¤ndnis an die US-Regierung hat Venezuelas Parlament ein Amnestiegesetz auf den Weg gebracht, das zu einer Freilassung aller politischen Gefangenen fÃ¼hren soll. Die Nationalversammlung in Caracas stimmte dem Gesetzestext am Donnerstag in erster Lesung einstimmig zu.Â Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez sprach von einem "sehr wichtigen Schritt" hin zu "Frieden und nationaler VersÃ¶hnung".

Die Amnestie soll unter anderem fÃ¼r all jene gelten, denen "Terrorismus", "Verrat am Vaterland" und "Anstiftung zum Hass" zur Last gelegt wurde. Diese VorwÃ¼rfe waren in der Regierungszeit des Anfang Januar bei einem US-MilitÃ¤reinsatz gewaltsam abgesetzten PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro und seines 2013 verstorbenen VorgÃ¤ngers Hugo ChÃ¡vez gegen politische Gefangene erhoben worden. Das "AmnestiegesetzÂ fÃ¼r das demokratische Zusammenleben" soll nach 27 Jahren Chavismus einen Wendepunkt darstellen.

"Wir bitten um Vergebung und wir mÃ¼ssen auch vergeben", sagte ParlamentsprÃ¤sident Jorge RodrÃ­guez am Donnerstag. Der Oppositionsabgeordnete TomÃ¡s Guanipa sprach bei der Parlamentsdebatte vom mÃ¶glichen "Beginn einer historischen Etappe". In Venezuela kÃ¶nnten kÃ¼nftig "Respekt", "Toleranz" und "Frieden" herrschen.

WÃ¤hrend der Debatte im venezolanischen Parlament riefen sowohl chavistische als auch oppositionelle Abgeordnete zur VersÃ¶hnung auf. Das Gesetz kÃ¶nne ein "neues, historisches Kapitel" fÃ¼r Venezuela markieren, in dem die Menschen nicht lÃ¤nger "Angst haben mÃ¼ssen, ihre Meinung zu sagen, aus Furcht, eingesperrt zu werden", sagte der Oppositionelle TomÃ¡s Guanipa. Ein Bruder Guanipas sitzt in Haft, ein anderer steht unter Hausarrest.

Der Sohn des abgesetzten PrÃ¤sidenten Maduro, NicolÃ¡s Maduro Guerra, schloss sich den Rufen nach Einheit an. "Venezuela kann keine weiteren Racheakte ertragen", sagte er. Die Abgeordneten sollen sich am Dienstag in finaler Lesung mit dem Gesetzesentwurf beschÃ¤ftigen.

Die fÃ¼hrende Menschenrechtsgruppe des Landes, Foro Penal, begrÃ¼ÃŸte den Gesetzesentwurf. "Amnestie ist der Rahmen, der sicherstellt, dass die Vergangenheit nicht dazu dient, Ãœbergangsprozesse aufzuhalten oder aus der Bahn zu werfen", sagte der Leiter von Foro Penal, Alfredo Romero, der Nachrichtenagentur AFP.

Romero lehnte zugleich Forderungen ab, Maduros engsten Kreis juristisch zu verfolgen. "Eine VersÃ¶hnung, ein Ãœbergang, kann kein Prozess der Verfolgung gegen diejenigen sein, die zuvor an der Macht waren", mahnte er.

ÃœbergangsprÃ¤sidentin RodrÃ­guez hatte die Massenamnestie Ende Januar angekÃ¼ndigt. Ziel sei es, "die Verletzungen zu heilen, die die von Gewalt und Extremismus genÃ¤hrte politische Konfrontation hinterlassen hat". Von der Amnestie ausgeschlossen seien StraftÃ¤ter, die wegen Mordes, Drogenhandels oder schwerer MenschenrechtsverstÃ¶ÃŸe verurteilt wurden.

Seit dem Sturz Maduros setzt die venezolanische FÃ¼hrung unter RodrÃ­guez auf eine AnnÃ¤herung an Washington. So wurden bereits hunderte politische Gefangene freigelassen; hunderte weitere befinden sich aber nach wie vor im GefÃ¤ngnis.

Nach entsprechenden US-Forderungen verabschiedete das Parlament in Caracas zudem ein Gesetz zur Ã–ffnung seines Ã–lsektors fÃ¼r private Investoren. Die US-Regierung gab eine Lockerung ihrer Sanktionen gegen den venezolanischen Ã–lsektor bekannt.

