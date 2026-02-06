Im Konflikt zwischen dem Iran und den USA treffen sich am Freitag ranghohe Vertreter beider LÃ¤nder zu GesprÃ¤chen im Oman. Die GesprÃ¤che finden nach Angaben des iranischen AuÃŸenministers Abbas Araghtschi gegen 10.00 Uhr (Ortszeit, 07.00 Uhr MEZ) in Omans Hauptstadt Maskat statt. Die iranische Delegation wird iranischen Medien zufolge von Araghtschi angefÃ¼hrt, aus den USA werden die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner erwartet.
Teheran besteht darauf, dass sich die GesprÃ¤che auf die Atomfrage und die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran beschrÃ¤nken.Â Die USA und Israel drÃ¤ngen dagegen auf die Ausweitung der Verhandlungen, etwa auf Irans Raketenprogramm. Westliche Staaten werfen dem Iran vor, nach der Atombombe zu streben. US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Druck auf die FÃ¼hrung in Teheran in den vergangenen Wochen massiv erhÃ¶ht. Er schickte FlugzeugtrÃ¤ger in die Region und drohte der FÃ¼hrung in Teheran mit einer MilitÃ¤rintervention.
Brennpunkte
AtomgesprÃ¤che zwischen den USA und Iran im Oman
6. Februar 2026, 04:00 Uhr
