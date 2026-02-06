Wirtschaft

Sachsens MinisterprÃ¤sident fordert stÃ¤rkere Braunkohleverstromung

  • dts - 6. Februar 2026, 05:00 Uhr
Bild vergrößern: Sachsens MinisterprÃ¤sident fordert stÃ¤rkere Braunkohleverstromung
Kraftwerk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Gasspeicher und hoher Importe von US-FlÃ¼ssigerdgas (LNG) fordert Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer (CDU), vermehrt auf heimische Braunkohle zu setzen.

"Wir haben ein Ziel, das absolut richtig ist. Wir wollen CO2 einsparen. Es muss aber auch Ã¶konomisch und sozial funktionieren", sagte der CDU-Politiker dem Tagesspiegel. Neben der Diversifizierung der LNG-Importe mÃ¼sse auch die Braunkohle wieder stÃ¤rker in den Fokus genommen werden. "Wir brauchen einen unverstellten Blick auf unsere Energiepolitik", sagte Kretschmer.

Er erinnerte daran, dass der Ausstieg aus der Braunkohleverstromung damals einhergehen sollte mit dem Bau von Gaskraftwerken, weil Gas nur halb so viel CO2 ausstoÃŸe wie die heimische Braunkohle. "Der Weg, den wir damals fÃ¼r unsere Energiewende eingeschlagen haben, hat sich durch den Wegfall von russischem Gas verÃ¤ndert", sagte der MinisterprÃ¤sident und ergÃ¤nzte: "Das LNG hat einen Ã¤hnlichen Klimaeffekt wie die heimische Braunkohle."

Kretschmer fordert daher, den CO2-Preis auf Braunkohle auszusetzen, um diese konkurrenzfÃ¤hig zu erhalten. "Es ist aus meiner Sicht Unsinn, diesen EnergietrÃ¤ger jetzt durch CO2-Abgaben extrem zu verteuern und gleichzeitig LNG, das einen Ã¤hnlichen Klimafaktor hat und aus dem Ausland transportiert werden muss, zu bevorzugen", sagte Kretschmer dem Tagesspiegel. Mit der Braunkohleverstromung sei man vom Ausland unabhÃ¤ngig, erhalte die eigenen ArbeitsplÃ¤tze und nutze eine bereits vorhandene Infrastruktur. "Wir bauen gerade an bestehenden Kohlekraftwerken neue Gaskraftwerke, ohne damit einen Klimaeffekt zu erzielen. Das mÃ¼ssen wir kritisch miteinander besprechen, sonst schaden wir unserer Volkswirtschaft", so Kretschmer.

