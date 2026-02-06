Hunderte Menschen demonstrieren gegen Kahlschlag bei der "Washington Post"

Proteste vor dem GebÃ¤ude der "Washington Post"

Hunderte Menschen haben vor dem GebÃ¤ude der 'Washington Post' in der US-Hauptstadt gegen die Entlassung zahlreicher Journalisten der traditionsreichen US-Zeitung protestiert.

Hunderte Menschen haben am Donnerstag vor dem GebÃ¤ude der "Washington Post" in der US-Hauptstadt gegen die Entlassung zahlreicher Journalisten der traditionsreichen US-Zeitung protestiert. "Demokratie stirbt in der Finsternis. Und Sie, Jeff Bezos, haben das Licht ausgeschaltet", stand auf einem der Plakate bei der Demonstration mit Blick auf den Amazon-GrÃ¼nder und milliardenschweren EigentÃ¼mer der Zeitung.Â



Mehrere entlassene Mitarbeiter, die an der Protestaktion teilnahmen, verurteilten die PersonalkÃ¼rzungen. In einer Zeit "beispielloser Angriffe auf die Presse" sei es "gefÃ¤hrlich, Personal auf diese Weise abzubauen", sagte Michael Brice-Saddler, der fÃ¼r die Post aus der US-Hauptstadt berichtet hatte. "Diese KÃ¼rzungen sind nicht die Schuld unserer Belegschaft, und doch sind sie es, die die Hauptlast der Kosten tragen", klagte Brice-Saddler.



Am Mittwoch war ein Kahlschlag bei der "Washington Post" bekannt gegeben worden. Der US-Sender NBC berichtete, rund ein Drittel der Belegschaft der Zeitung mÃ¼sse gehen. Nach Angaben der "New York Times" sind 300 Mitarbeiter betroffen.



Nach AFP-InformationenÂ mÃ¼ssen die meisten Auslandskorrespondenten der Zeitung gehen. Betroffen ist unter anderem die Ukraine-Berichterstatterin Lizzie Johnson. Auch die Berichterstattung Ã¼ber den Nahen Osten werde drastisch eingeschrÃ¤nkt, sagte ein Korrespondent, der nicht namentlich genannt werden wollte. Die Lokalnachrichten der "Washington Post", die Sportseiten sowie die Buchbeilage sind ebenfalls massiv betroffen, wie aus der Redaktion verlautete.



Das volle AusmaÃŸ des Kahlschlags ist der entlassenen Investigativreporterin Marissa J. Lang zufolge noch nicht absehbar. "Die Auswirkungen, 300 Journalistinnen und Journalisten zu verlieren, die Machthaber zur Rechenschaft ziehen, Korruption aufdecken, Ihnen sagen, was in Kriegsgebieten im Ausland geschieht, und ob die Schulen Ihrer Kinder wegen Schneefalls Ã¶ffnen, sind nicht zu beziffern", sagte Lang.



Die Tageszeitung, die 1972 den Watergate-Skandal unter PrÃ¤sident Richard Nixon aufdeckte und deren Reporter zahlreiche Pulitzer-Preise erhielten, schreibt laut Medienberichten seit Jahren rote Zahlen. Ein Grund sind Abo-KÃ¼ndigungen im Zusammenhang mit Bezos' Zuwendung zu US-PrÃ¤sident Donald Trump.



Der Amazon-GrÃ¼nder hatte mit zahlreichen anderen Tech-MilliardÃ¤ren vor gut einem Jahr an Trumps erneuter AmtseinfÃ¼hrung teilgenommen. Zudem finanzierte er den soeben angelaufenen Dokumentarfilm "Melania" Ã¼ber die First Lady mit der hohen Summe von 75 Millionen Dollar. Dies lÃ¶ste eine Debatte darÃ¼ber aus, ob sich Amazon die Gunst Trumps erkaufen wollte.Â



Unter Bezos hatte die "Washington Post" bereits im PrÃ¤sidentschaftswahlkampf 2024 entgegen ihrer Tradition darauf verzichtet, die demokratische Bewerberin Kamala Harris mit einem Leitartikel zu unterstÃ¼tzen. Im Jahr 2024 sorgte zudem eine erste Umstrukturierung der Redaktion fÃ¼r Unruhe. Viele Journalisten wechselten daraufhin zu anderen Medien.Â