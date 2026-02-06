Brennpunkte

Irans AuÃŸenminister fordert vor GesprÃ¤chen mit den USA "gegenseitigen Respekt"

  • AFP - 6. Februar 2026, 06:41 Uhr
Bild vergrößern: Irans AuÃŸenminister fordert vor GesprÃ¤chen mit den USA gegenseitigen Respekt
Abbas Araghtschi Mitte Januar in Teheran
Bild: AFP

Vor dem Auftakt der AtomgesprÃ¤che zwischen Vertretern des Iran und der USA im Oman hat der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi 'gegenseitigen Respekt' gefordert.

Vor dem Auftakt der AtomgesprÃ¤che zwischen Vertretern des Iran und der USA im Oman hat der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi "gegenseitigen Respekt" gefordert. "Gleichberechtigung, gegenseitiger Respekt und gemeinsame Interessen sind keine Rhetorik, sie sind ein Muss und die SÃ¤ulen eines dauerhaften Abkommens", erklÃ¤rte Araghtschi am Freitag im Onlinedienst X. Verpflichtungen mÃ¼ssten eingehalten werden.

Der Iran gehe "mit offenen Augen und einer klaren Erinnerung an das vergangene Jahr in die Diplomatie", erklÃ¤rte Araghtschi. "Wir handeln in gutem Glauben und stehen fest zu unseren Rechten", fÃ¼gte er hinzu.

Die GesprÃ¤che sollen Araghtschi zufolge, gegen 10.00 Uhr (Ortszeit, 07.00 Uhr MEZ) in Omans Hauptstadt Maskat beginnen. Der iranische Chefdiplomat selbst war der iranischen Nachrichtenagentur Irna zufolge bereits am spÃ¤ten Donnerstagabend im Oman angekommen. Aus den USA werden die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner erwartet.

Teheran besteht darauf, dass sich die GesprÃ¤che auf die Atomfrage und die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran beschrÃ¤nken.Â Die USA und Israel drÃ¤ngen dagegen auf die Ausweitung der Verhandlungen, etwa auf Irans Raketenprogramm. Westliche Staaten werfen dem Iran vor, nach der Atombombe zu streben. US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Druck auf die FÃ¼hrung in Teheran in den vergangenen Wochen massiv erhÃ¶ht. Er schickte FlugzeugtrÃ¤ger in die Region und drohte der FÃ¼hrung in Teheran mit einer MilitÃ¤rintervention.

Trumps Sprecherin Karoline Leavitt erklÃ¤rte, die US-Delegation beabsichtige, eine "Null-Atomkraft-KapazitÃ¤t" fÃ¼r den Iran zu prÃ¼fen. Zugleich warnte sie, dem US-PrÃ¤sidenten stÃ¼nden "neben der Diplomatie noch viele andere Optionen zur VerfÃ¼gung".

