"Politbarometer": GroÃŸe Mehrheit lehnt Vorwurf von zu wenig Arbeit deutlich ab

Kassiererin in einem Supermarkt

In der Debatte um die Arbeitszeit der BeschÃ¤ftigten in Deutschland hat die deutsche BevÃ¶lkerung eine klare Meinung: In dem am Freitag verÃ¶ffentlichten ZDF-"Politbarometer" gaben nur 20 Prozent an, der Vorwurf aus Teilen der Union, in Deutschland werde zu wenig gearbeitet, sei gerechtfertigt. 75 Prozent sind gegenteiliger Ansicht - darunter auch 52 Prozent der AnhÃ¤ngerinnen und AnhÃ¤nger der Union.



Nach der Ankurbelung der deutschen Wirtschaft befragt gaben jedoch in der Umfrage 48 Prozent an, es sei wichtig, dass hierzulande insgesamt mehr gearbeitet werde. 49 Prozent halten das fÃ¼r weniger oder gar nicht wichtig. Dabei betrachten die Ã„lteren Mehrarbeit hÃ¤ufiger als wichtigen Beitrag zur Konjunktur als JÃ¼ngere.



Zuletzt hatte unter anderem Kanzler Friedrich Merz (CDU) mit Ã„uÃŸerungen zu den Krankheitstagen der BeschÃ¤ftigten in Deutschland fÃ¼r Kritik gesorgt. AuÃŸerdem kam aus dem WirtschaftsflÃ¼gel der CDU der VorstoÃŸ, das Recht auf Teilzeit zu reformieren und an Bedingungen zu knÃ¼pfen.



FÃ¼r das "Politbarometer" wurden von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 03. bis zum 05. Februar 1289 zufÃ¤llig ausgewÃ¤hlte Wahlberechtigte befragt. Das Institut erhob auch die sogenannte Sonntagsfrage - danach hÃ¤tte die schwarz-rote Regierung aktuell keine parlamentarische Mehrheit. Die Union kam in der Umfrage unverÃ¤ndert auf 26 Prozent, gefolgt von der AfD mit 24 Prozent (minus eins) und der SPD mit unverÃ¤ndert 15 Prozent. Die GrÃ¼nen kamen auf 13 Prozent und die Linke auf zehn Prozent.