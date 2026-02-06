Zoll an Flughafen in Hannover entdeckt LeopardenschÃ¤del in Koffer

Leopard in einem Zoo in Frankreich

Zollbeamte haben bei einer Kontrolle am Flughafen Hannover einen geschÃ¼tzten LeopardenschÃ¤del im Koffer eines Manns entdeckt. Der aus Namibia zurÃ¼ckgekehrte Mann habe angegeben, es handle sich um einen AffenschÃ¤del, teilte das Hauptzollamt Hannover am Freitag mit. Nach seinen Angaben hatte er den SchÃ¤del fÃ¼r umgerechnet 75 Euro auf einem Markt gekauft. PrÃ¼fungen ergaben, dass es sich um einen LeopardenschÃ¤del handelte.



Die erforderliche Genehmigung fÃ¼r die Einfuhr konnte der Mann demnach nicht vorlegen. Der Zoll beschlagnahmte den SchÃ¤del und schaltete das Bundesamt fÃ¼r Naturschutz ein. Auch Fleischprodukte im Koffer des Manns wurden beschlagnahmt, weil die vorgeschriebenen Dokumente fehlten.



Leoparden und alle Bestandteile von ihnen sind durch das Washingtoner ArtenschutzÃ¼bereinkommen geschÃ¼tzt. Sie dÃ¼rfen nur mit entsprechender Genehmigung eingefÃ¼hrt werden.Â