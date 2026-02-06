SPD will DB Sicherheit verstaatlichen

DB Sicherheit am 04.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Innenpolitiker der SPD-Fraktion im Bundestag fordern die Verstaatlichung der DB Sicherheit GmbH und eine BÃ¼ndelung aller Sicherheitsaufgaben bei der Bundespolizei.



Das geht aus einem Positionspapier hervor, Ã¼ber das die "SÃ¼ddeutsche Zeitung" berichtet. Es datiert bereits auf den 13. Januar, ist nach dem tÃ¶dlichen Angriff auf einen Zugbegleiter in dieser Woche aber hochaktuell. Es sei "sicherheitspolitisch geboten, Schutz- und Sicherungsaufgaben im Bereich kritischer Infrastruktur langfristig verlÃ¤sslich, bundeseinheitlich und staatlich verantwortet zu organisieren", heiÃŸt es in dem Dokument.



Die SPD-Innenpolitiker schlagen vor, innerhalb der Bundespolizei einen eigenstÃ¤ndigen "Zentralen Objektschutz Bahn (ZOS Bahn)" zu schaffen und die DB Sicherheit in diesen zu Ã¼berfÃ¼hren. Der Systemrelevanz und der "potenziellen Verwundbarkeit" der Bahn werde man so am besten gerecht, heiÃŸt es weiter. Aufgrund der verschÃ¤rften Sicherheitslage dÃ¼rften Schutzleistungen "nicht weiter staatlichen Steuerungs- und KontrollmÃ¶glichkeiten durch die Ãœbernahme durch Private entzogen werden", schreibt die AG Inneres der Fraktion. "Sicherheitsstandards dÃ¼rfen nicht von betriebswirtschaftlichen Interessen abhÃ¤ngen."



Die DB Sicherheit GmbH ist ein Tochterunternehmen des Bahnkonzerns, inklusive Subunternehmen kommt sie auf etwa 5.000 BeschÃ¤ftigte. Sie verfÃ¼gen Ã¼ber das Hausrecht in allen ZÃ¼gen, Objekten und Anlagen der Deutschen Bahn. Gleichzeitig ist die Sicherheit im Bahnverkehr hoheitliche Aufgabe der Bundespolizei, die in der Regel an den BahnhÃ¶fen stationiert ist.



Nach Analyse der SPD ist die Sicherheit bei der Bahn derzeit "von parallelen ZustÃ¤ndigkeiten und einem Nebeneinander unterschiedlicher Akteure geprÃ¤gt", heiÃŸt es in dem Positionspapier. "Unterschiedliche Standards, Befugnisse und Verantwortlichkeiten fÃ¼hren zu Koordinationsproblemen, Reibungsverlusten und einem uneinheitlichen Schutzniveau."

