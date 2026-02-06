Brennpunkte

Unbekannte verschicken Patrone an jÃ¼dische Einrichtung in MÃ¼nchen

  • AFP - 6. Februar 2026, 12:33 Uhr
Weil eine jÃ¼dische Einrichtung in MÃ¼nchen eine Patrone zugeschickt bekommen hat, ermittelt nun der Staatsschutz. Der Brief wurde beschlagnahmt, wie die Polizei mitteilte.

Weil eine jÃ¼dische Einrichtung in MÃ¼nchen eine Patrone zugeschickt bekommen hat, ermittelt nun der Staatsschutz. Der Brief wurde beschlagnahmt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach erhielt die Institution in der MÃ¼nchener Altstadt am Donnerstagmittag einen verdÃ¤chtigen Brief.

Dieser wurde vom Sicherheitsdienst Ã¼berprÃ¼ft. Im Umschlag befanden sich ein Drohschreiben und eine Patrone fÃ¼r Kurzwaffen. Wer fÃ¼r den Brief verantwortlich ist blieb unklar.

