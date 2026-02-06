In Winterberg im Sauerland verteilt ein unbekannter TÃ¤ter oder eine unbekannte TÃ¤terin seit Wochen im Ã¶ffentlichen Raum FÃ¤kalien. Auf Ã¶ffentlichen SitzbÃ¤nken und PlÃ¤tzen wÃ¼rden FÃ¤kalien und mit Urin gefÃ¼llte BehÃ¤lter hinterlassen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Stadt Winterberg habe deshalb nun Anzeige erstattet.
Die VorfÃ¤lle ereignen sich den Angaben zufolge seit Wochen in unregelmÃ¤ÃŸigen AbstÃ¤nden. Immer wieder wÃ¼rden auf BÃ¤nken und anderen Ã¶ffentlichen Einrichtungen KleidungsstÃ¼cke wie UnterwÃ¤sche oder T-Shirts gefunden, die offenbar gezielt als Unterlage fÃ¼r FÃ¤kalien genutzt wurden. ZusÃ¤tzlich wÃ¼rden immer wieder mit Urin gefÃ¼llte BehÃ¤ltnisse wie etwa Chipsdosen an frequentierten PlÃ¤tzen abgestellt. Die Polizei bat um Zeugenhinweise.
FÃ¤kalien auf ParkbÃ¤nken: Polizei in Winterberg ermittelt
- AFP - 6. Februar 2026, 13:42 Uhr
