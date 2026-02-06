Brennpunkte

Zahl der AsylerstantrÃ¤ge zu Jahresbeginn weiter gesunken

  dts - 6. Februar 2026, 13:24 Uhr
Bild vergrößern: Zahl der AsylerstantrÃ¤ge zu Jahresbeginn weiter gesunken
Asylbewerberunterkunft (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Deutschland verzeichnet zum Start ins Jahr 2026 offenbar einen weiteren massiven RÃ¼ckgang bei den Asyl-ErstantrÃ¤gen.

Laut Informationen der "Bild" aus dem Bundesinnenministerium stellten im Januar 2026 nur noch 7.649 Menschen einen Erstantrag auf Asyl. Im Vorjahresmonat (Januar 2025) waren es noch 14.920 AntrÃ¤ge. Damit haben sich die Zahlen innerhalb von zwÃ¶lf Monaten nahezu halbiert (-48,7 Prozent).

Ein Asyl-Erstantrag ist das offizielle Gesuch einer Person auf Schutz in Deutschland, wenn sie hier zuvor noch nie ein Asylverfahren durchlaufen hat. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sieht durch die Zahlen seinen politischen Kurs bestÃ¤tigt. Er sagte der "Bild": "Die Migrationswende geht auch im Januar weiter."

