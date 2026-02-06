Brennpunkte

Ãœber 200 Angriffe auf GeflÃ¼chtete in drei Monaten

  • dts - 6. Februar 2026, 14:26 Uhr
Bild vergrößern: Ãœber 200 Angriffe auf GeflÃ¼chtete in drei Monaten
Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Attacken gegen GeflÃ¼chtete nehmen kein Ende.

Die Bundesregierung meldet laut der "Frankfurter Rundschau" (Samstagsausgabe) mehr als 200 politisch motivierte Straftaten gegen Asylsuchende und GeflÃ¼chtete allein im vierten Quartal 2025. Das gehe aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Innenpolitikerin Clara BÃ¼nger hervor.

Registriert worden seien 204 Straftaten gegen diese Personengruppe sowie weitere 33 politisch motivierte Straftaten gegen UnterkÃ¼nfte von GeflÃ¼chteten, darunter Brandstiftungen. Verletzt wurden laut des Berichts 25 Menschen, auch ein Kind.

Die Zahlen aus dem Bundesinnenministerium geben nach Angaben der "Frankfurter Rundschau" noch nicht das komplette Bild wieder, denn viele Taten wÃ¼rden erst mit VerspÃ¤tung in die Statistik aufgenommen.

"Seit Jahren gehÃ¶ren Ãœbergriffe auf GeflÃ¼chtete zum Alltag in Deutschland", sagte die Linken-Abgeordnete BÃ¼nger der Zeitung. Menschen, die auf der Suche nach einem Leben in Sicherheit und WÃ¼rde hierhergekommen seien, wÃ¼rden angefeindet, eingeschÃ¼chtert, bedroht und auch kÃ¶rperlich angegriffen. "An diese ZustÃ¤nde dÃ¼rfen wir uns niemals gewÃ¶hnen", sagte BÃ¼nger der "Frankfurter Rundschau".

Nach Ansicht der Abgeordneten reicht es nicht, TÃ¤ter strafrechtlich zu verfolgen. "Es braucht endlich Konzepte fÃ¼r wirksamen Schutz. Daneben wÃ¤re es von zentraler Bedeutung, das SchÃ¼ren von Rassismus in den Parlamenten und von den RegierungsbÃ¤nken aus zu beenden." Wenn GeflÃ¼chtete dort permanent zum Problem erklÃ¤rt wÃ¼rden, fÃ¼hlten sich "rechte BÃ¼rger ermutigt, ihre rassistischen Ressentiments in die Tat umzusetzen", sagte sie.

