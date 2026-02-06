Finanzen

Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst

  • dts - 6. Februar 2026, 09:18 Uhr
Bild vergrößern: Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst
SchweiÃŸer bei der Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitnehmer tragen heute einen grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Sozialabgaben als frÃ¼her, wÃ¤hrend die relative Belastung der Arbeitgeber gesunken ist.

Das geht aus einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes hervor, die die BehÃ¶rde im Auftrag des BÃ¼ros von Linkenfraktionschefin Heidi Reichinnek erstellt hat. Die Auswertung, Ã¼ber die der "Spiegel" berichtet, weist fÃ¼r jedes Jahr seit 1991 die Gesamtsumme aller Entgeltzahlungen sowie getrennt davon die SozialbeitrÃ¤ge von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden aus.

Als SozialbeitrÃ¤ge erfasst die Statistik nicht nur die klassischen SozialversicherungsbeitrÃ¤ge, sondern auch etwa Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder betriebliche Ruhegeldverpflichtungen.

Von 1999 bis 2024 sind demnach die Anteile der SozialbeitrÃ¤ge der Arbeitgebenden an der Gesamtsumme der Entgelte um 1,5 Prozentpunkte gesunken - von 19,2 Prozent auf zuletzt 17,7 Prozent. Im gleichen Zeitraum stiegen die entsprechenden Beitragsanteile fÃ¼r Arbeitnehmende um 1,5 Prozentpunkte - von 12,3 Prozent im Jahr 1999 auf zuletzt 13,8 Prozent.

Auf dieser Grundlage Ã¼bt Reichinnek scharfe Kritik an der Union. Im Streit Ã¼ber SozialkÃ¼rzungen wirft sie CDU und CSU vor, ein irrefÃ¼hrendes Bild zu zeichnen. Das "andauernde StÃ¶hnen Ã¼ber eine angeblich zu hohe Beitragslast" sei "die reinste Farce und entbehre jeder Grundlage", sagte sie. Das Klagen der Arbeitgeberseite wertet sie als "dreisten Versuch, die Lohnkosten zu drÃ¼cken, um ihre Profite zu sichern".

