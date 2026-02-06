GrÃ¼ne organisieren Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe gegen Bundeshaushalt 2025

Logo der GrÃ¼nen

Die GrÃ¼nen halten den Haushalt fÃ¼r 2025 fÃ¼r verfassungswidrig und wollen einen Gang nach Karlsruhe organisieren. Die Regierung habe 'Milliarden Euro zweckentfremdet und damit gegen die Verfassung verstoÃŸen', erklÃ¤rte der Finanzpolitiker Audretsch.

Die GrÃ¼nen halten den Bundeshaushalt fÃ¼r 2025 fÃ¼r verfassungswidrig und wollen einen Gang nach Karlsruhe organisieren. Die Bundesregierung habe "Milliarden Euro zweckentfremdet und damit gegen die Verfassung verstoÃŸen", erklÃ¤rte der GrÃ¼nen-Finanzpolitiker Andreas Audretsch am Freitag. "Milliarden, die in Infrastruktur und Klimaschutz hÃ¤tten flieÃŸen sollen, landen im Konsum und in fossiler Vergangenheit." Die GrÃ¼nen wollen nun zwei Gutachten nutzen, um "gemeinsam mit der Zivilgesellschaft" Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe "auszuloten und voranzutreiben".



Die GrÃ¼nen zielen mit ihrer Beschwerde auf das 500 Milliarden Euro schwere SondervermÃ¶gen fÃ¼r Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz ab, das noch vom alten Bundestag und mit Hilfe der GrÃ¼nen zustande gekommen war. Seit lÃ¤ngerem spricht die Partei hier von "VerschiebebahnhÃ¶fen und Haushaltstricksereien" mit dem Geld.



"Statt die mit unserer Hilfe mobilisierten 500 Milliarden Euro Kredite fÃ¼r echte, neue Investitionen zu verplanen, verschiebt sie Ausgaben so lange hin und her, dass sie das Geld fÃ¼r andere Zwecke nutzen kann", kritisierte die Fraktion am Freitag. Audretsch fÃ¼gte hinzu: "Das werden wir nicht akzeptieren." Daher wÃ¼rden die ihnen vorliegenden Gutachten zur Verwendung der Gelder nun genutzt, um "gemeinsam mit der Zivilgesellschaft und allen, denen die Zukunft und unser Planet am Herzen liegt", Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe zu organisieren.



Der GrÃ¼nen-Haushaltspolitiker Sebastian SchÃ¤fer ergÃ¤nzte, dass insbesondere die ZusÃ¤tzlichkeit der Investitionsmittel nicht gegeben sei. Nun sehen sich die GrÃ¼nen inhaltlich durch zwei in Auftrag gegebene Gutachten bestÃ¤tigt, die von einer Hamburger Rechtsanwaltskanzlei sowie einem Rechtsprofessor der Uni Trier erstellt wurden. Sie sollten die Erfolgsaussichten eines Organstreitverfahrens wegen der missbrÃ¤uchlichen Verwendung der Gelder prÃ¼fen.



Die Gutachterinnen und Gutachter hÃ¤tten dargelegt, dass der Haushalt 2025 "in mehreren Punkten gegen das Grundgesetz" verstoÃŸe, erklÃ¤rte die Fraktion. Zugleich sei klar geworden, dass ein Organstreitverfahren Ã¼ber die Fraktion der falsche Weg sei, um das festzustellen. Der "richtige Weg vors Verfassungsgericht zu ziehen" sei vielmehr eine Verfassungsbeschwerde, die jeder BÃ¼rger und jede BÃ¼rgerin selbst einlegen kÃ¶nne.