AtomgesprÃ¤che zwischen den USA und Iran haben in omanischer Hauptstadt begonnen

Abbas Araghtschi (l.) und Badr Albusaidi

In Omans Hauptstadt Maskat haben die hochrangigen AtomgesprÃ¤che zwischen Vertretern der USA und des Iran begonnen. Teheran sei darauf vorbereitet, sich gegen 'exzessive Forderungen' der USA zu wehren, sagte Irans AuÃŸenminister Abbas Araghtschi.

In Omans Hauptstadt Maskat haben die hochrangigen AtomgesprÃ¤che zwischen Vertretern der USA und des Iran begonnen. Dies meldete das iranische Staatsfernsehen am Freitagvormittag.Â Teheran sei darauf vorbereitet, sich gegen "exzessive Forderungen" der USA zu wehren, sagte der iranische VerhandlungsfÃ¼hrer, AuÃŸenminister Abbas Araghtschi, bei einem Treffen mit seinem omanischen Kollegen Badr Albusaidi kurz vor Beginn der Verhandlungen. Die US-Delegation wird von Sondergesandten Steve Witkoff gefÃ¼hrt.



Der Iran werde die Mittel der Diplomatie dazu nutzen, seine nationalen Interessen zu wahren, fÃ¼gte Araghtschi hinzu. Das Land erinnere sich noch gut an das vergangene Jahr, schrieb der iranische Chefdiplomat im Onlinedienst X mit Blick auf die Bombardierung iranischer Atomanlagen durch Israel und die USA im vergangenen Juni.



UnterstÃ¼tzung erhielt der Iran am Freitag von China: Peking werde Teheran gegen "einseitige Schikane" verteidigen und dem Land helfen, seine "SouverÃ¤nitÃ¤t, Sicherheit, nationale WÃ¼rde und legitimen Rechte und Interessen zu wahren", erklÃ¤rte das chinesische AuÃŸenministerium.Â Die stellvertretenden AuÃŸenminister Chinas und des Iran hatten sich am Donnerstag in Peking getroffen.



Washington wird bei den Verhandlungen in Maskat von Witkoff vertreten. UrsprÃ¼nglich hatte es in iranischen Medien geheiÃŸen, auch der Schwiegersohn des US-PrÃ¤sidenten, Jared Kushner, werde Teil der Delegation sein. Davon war zu Beginn der GesprÃ¤che am Freitag nicht mehr die Rede.Â



Teheran besteht darauf, dass sich die GesprÃ¤che auf die Atomfrage und die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran beschrÃ¤nken.Â Die USA und Israel drÃ¤ngen dagegen auf die Ausweitung der Verhandlungen, etwa auf Irans Raketenprogramm. Westliche Staaten werfen dem Iran vor, nach der Atombombe zu streben.



US-PrÃ¤sident Donald Trump hat im Zuge der blutigen Niederschlagung der Proteste im Iran den Druck auf die FÃ¼hrung in Teheran in den vergangenen Wochen massiv erhÃ¶ht. Er schickte FlugzeugtrÃ¤ger in die Region und drohte der FÃ¼hrung in Teheran mit einer MilitÃ¤rintervention. Diese Option liegt immer noch auf dem Tisch, wie die US-Regierung in den vergangenen Tagen mehrfach betonte.



Im Vorfeld der GesprÃ¤che hatten mehrere offene Fragen fÃ¼r Unstimmigkeiten gesorgt: Die Teilnahme weiterer LÃ¤nder aus der Region an den Verhandlungen, die UnterstÃ¼tzung Teherans fÃ¼r militante Gruppen sowie das iranische Raketenprogramm waren Anliegen Washingtons, die Teheran jedoch zurÃ¼ckwies.Â



Die USA stimmten schlieÃŸlich zu, regionale Akteure von den GesprÃ¤chen auszuschlieÃŸen, berichtete die Zeitung "New York Times" unter Berufung auf iranische Beamte. Das Treffen in Maskat werde sich auf die Atomfrage konzentrieren, militante Gruppen und die iranischen Raketen sollten jedoch auch zur Sprache kommen. Ziel der GesprÃ¤che sei "einen Rahmen fÃ¼r ein Abkommen zu erarbeiten".



Es handelt sich um die ersten GesprÃ¤che zwischen Vertretern beider LÃ¤nder seit die Verhandlungen Ã¼ber das iranische Atomprogramm im Juni 2025 durch den ZwÃ¶lftagekrieg von Israel und den USA gegen den Iran unterbrochen worden waren.



Der US-PrÃ¤sident hatte das internationale Atomabkommen mit dem Iran 2018 wÃ¤hrend seiner ersten Amtszeit aufgekÃ¼ndigt. Die bisherigen GesprÃ¤chsrunden blieben ohne Ergebnis.