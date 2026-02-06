Wirtschaft

Industrieproduktion im Dezember gesunken - aber Produktionsplus im Quartal bleibt

  • AFP - 6. Februar 2026, 09:01 Uhr
Bild vergrößern: Industrieproduktion im Dezember gesunken - aber Produktionsplus im Quartal bleibt
Rheinmetall-Fabrik in UnterlÃ¼ÃŸ
Bild: AFP

Die Industrieproduktion ist im Dezember deutlich gesunken. Vor allem wegen RÃ¼ckgÃ¤ngen in der Autoindustrie und im Maschinenbau ging sie im Vergleich zum Vormonat um 3,0 Prozent zurÃ¼ck, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte.

Die Industrieproduktion ist im Dezember deutlich gesunken. Vor allem wegen RÃ¼ckgÃ¤ngen in der Autoindustrie und im Maschinenbau ging sie im Vergleich zum Vormonat um 3,0 Prozent zurÃ¼ck, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Das gesamte Produzierende Gewerbe inklusive Baugewerbe und Energieproduktion gab demnach um 1,9 Prozent nach. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich blieb jedoch ein Plus von 0,9 Prozent.

Neben der Autoindustrie und dem Maschinenbau sackte auch die Produktion im Bereich Wartung und Montage von Maschinen im Dezember deutlich ab. In anderen Branchen gab es hingegen Produktionsanstiege, vor allem bei der Herstellung von Metallerzeugnissen und im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, ZÃ¼ge, MilitÃ¤rfahrzeuge). Auch die Bauproduktion legte um 3,0 Prozent zu. Die Energieerzeugung sank um 1,8 Prozent.

FÃ¼r das Gesamtjahr 2025 ergibt sich laut Statistikamt so eine um 1,1 Prozent niedrigere Produktion im Produzierenden Gewerbe als im Vorjahr. Bei der reinen Industrieproduktion lag das Minus bei 1,3 Prozent und im Bau bei 1,7 Prozent, wÃ¤hrend die Energieproduktion um 1,6 Prozent zulegte. Neben der Autoindustrie und dem Maschinenbau waren fÃ¼r den GesamtjahresrÃ¼ckgang vor allem die energieintensiven Industriezweige verantwortlich.

"Mit den vorliegenden Produktionszahlen hat sich die Industriekonjunktur zum Jahresende wieder etwas eingetrÃ¼bt", erklÃ¤rte das Bundeswirtschaftsministerium. "Angesichts der spÃ¼rbaren Produktionsausweitung in den Vormonaten ist der RÃ¼ckgang im Dezember jedoch eher als Pause zu sehen." Der zuletzt gemeldete Anstieg der AuftragseingÃ¤nge deute auf eine Erholung hin.

Auch Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts fÃ¼r MakroÃ¶konomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung, sieht in dem RÃ¼ckgang im Dezember "keinen Grund zur Sorge": "Die Industrie ist trotz des Minus auf dem Weg zur Erholung, wie man an dem - wenn auch leichten - Plus im Quartalsvergleich sieht", erklÃ¤rte er.

Es zeige sich aber auch deutlich, dass die deutsche Industrie international "massivem Gegenwind" ausgesetzt sei. Dullien verwies auf die "aggressive Industriepolitik" Chinas und die "aggressive Handelspolitik" der USA. "Im Inland stÃ¼tzt dagegen zunehmend die Finanzpolitik, die schon in den vergangenen Monaten die Ausgaben fÃ¼r RÃ¼stungsgÃ¼ter krÃ¤ftig hochgefahren hat und 2026 auch die Investitionen absehbar erhÃ¶hen wird."

Sebastian Wanke, Ã–konom der FÃ¶rderbank KfW, verwies auf die "immer noch krÃ¤ftige Quartalsdynamik" und die "hervorragenden AuftragseingÃ¤nge". Die "Trendumkehr" bei der Produktion sollte daher vollzogen sein. "Das ist insgesamt ein solides Fundament, vielleicht sogar ein Sprungbrett fÃ¼r das Wachstum 2026."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Deutsche Exporte 2025 leicht gestiegen - Ausfuhren in USA stark gesunken
    Deutsche Exporte 2025 leicht gestiegen - Ausfuhren in USA stark gesunken

    Die deutsche Exportwirtschaft ist im vergangenen Jahr leicht gewachsen, hat aber deutlich unter den US-ZÃ¶llen gelitten. Auf Basis einer ersten SchÃ¤tzung fÃ¼r die Exporte im

    Mehr
    Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus
    Danone weitet RÃ¼ckruf von Babynahrung wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit Giftstoff aus

    Der Lebensmittelriese Danone hat den RÃ¼ckruf von Babynahrung in Deutschland wegen mÃ¶glicher Verunreinigung mit dem Giftstoff Cereulid deutlich ausgeweitet. Danone rief am

    Mehr
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz
    BranchenverbÃ¤nde fordern Fokus auch auf Sanierungen im neuen Heizungsgesetz

    VerbÃ¤nde verschiedener Branchen mit teils sehr unterschiedlicher Interessenlage haben sich gemeinsam fÃ¼r einen Fokus auf energetische Sanierungen im neuen Heizungsgesetz

    Mehr
    Steigende Ausgaben schicken Aktienkurs von Amazon auf Talfahrt
    Steigende Ausgaben schicken Aktienkurs von Amazon auf Talfahrt
    OpenAI-Rivale Anthropic bringt neue Version von KI-Modell Claude heraus
    OpenAI-Rivale Anthropic bringt neue Version von KI-Modell Claude heraus
    "Zweiter Rekordanstieg in Folge": AusbildungslÃ¶hne legen krÃ¤ftig zu
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    Niedersachsen verbietet kÃ¼nftig Anbindehaltung von Rindern
    "Politbarometer": GroÃŸe Mehrheit glaubt nicht an Friedensbereitschaft Putins
    Jedes zehnte Schulkind in Deutschland Tabakqualm im Auto ausgesetzt
    Jedes zehnte Schulkind in Deutschland Tabakqualm im Auto ausgesetzt
    Polizisten stoppen um 34 Tonnen Ã¼berladenen Lastwagen in Mecklenburg-Vorpommern
    Polizisten stoppen um 34 Tonnen Ã¼berladenen Lastwagen in Mecklenburg-Vorpommern
    Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst
    Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst
    Bericht: Tausende bundeseigene Wohnungen stehen leer - Scharfe Kritik der Linken
    Bericht: Tausende bundeseigene Wohnungen stehen leer - Scharfe Kritik der Linken
    EntfÃ¼hrung der Mutter von US-Starmoderatorin: Familie fordert erneut Lebenszeichen
    EntfÃ¼hrung der Mutter von US-Starmoderatorin: Familie fordert erneut Lebenszeichen

    Top Meldungen

    Produktion im Dezember deutlich zurÃ¼ckgegangen
    Produktion im Dezember deutlich zurÃ¼ckgegangen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die preisbereinigte Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorlÃ¤ufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember

    Mehr
    Mehr Exporte im Dezember - China lÃ¶st USA als Haupthandelspartner ab
    Mehr Exporte im Dezember - China lÃ¶st USA als Haupthandelspartner ab

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Dezember 2025 sind die deutschen Exporte gegenÃ¼ber November 2025 kalender- und saisonbereinigt um 4,0 Prozent und die Importe um 1,4

    Mehr
    Sachsens MinisterprÃ¤sident fordert stÃ¤rkere Braunkohleverstromung
    Sachsens MinisterprÃ¤sident fordert stÃ¤rkere Braunkohleverstromung

    Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Gasspeicher und hoher Importe von US-FlÃ¼ssigerdgas (LNG) fordert Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts