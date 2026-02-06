Industrieproduktion im Dezember gesunken - aber Produktionsplus im Quartal bleibt

Rheinmetall-Fabrik in UnterlÃ¼ÃŸ

Die Industrieproduktion ist im Dezember deutlich gesunken. Vor allem wegen RÃ¼ckgÃ¤ngen in der Autoindustrie und im Maschinenbau ging sie im Vergleich zum Vormonat um 3,0 Prozent zurÃ¼ck, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. Das gesamte Produzierende Gewerbe inklusive Baugewerbe und Energieproduktion gab demnach um 1,9 Prozent nach. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich blieb jedoch ein Plus von 0,9 Prozent.



Neben der Autoindustrie und dem Maschinenbau sackte auch die Produktion im Bereich Wartung und Montage von Maschinen im Dezember deutlich ab. In anderen Branchen gab es hingegen Produktionsanstiege, vor allem bei der Herstellung von Metallerzeugnissen und im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, ZÃ¼ge, MilitÃ¤rfahrzeuge). Auch die Bauproduktion legte um 3,0 Prozent zu. Die Energieerzeugung sank um 1,8 Prozent.



FÃ¼r das Gesamtjahr 2025 ergibt sich laut Statistikamt so eine um 1,1 Prozent niedrigere Produktion im Produzierenden Gewerbe als im Vorjahr. Bei der reinen Industrieproduktion lag das Minus bei 1,3 Prozent und im Bau bei 1,7 Prozent, wÃ¤hrend die Energieproduktion um 1,6 Prozent zulegte. Neben der Autoindustrie und dem Maschinenbau waren fÃ¼r den GesamtjahresrÃ¼ckgang vor allem die energieintensiven Industriezweige verantwortlich.



"Mit den vorliegenden Produktionszahlen hat sich die Industriekonjunktur zum Jahresende wieder etwas eingetrÃ¼bt", erklÃ¤rte das Bundeswirtschaftsministerium. "Angesichts der spÃ¼rbaren Produktionsausweitung in den Vormonaten ist der RÃ¼ckgang im Dezember jedoch eher als Pause zu sehen." Der zuletzt gemeldete Anstieg der AuftragseingÃ¤nge deute auf eine Erholung hin.



Auch Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts fÃ¼r MakroÃ¶konomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-BÃ¶ckler-Stiftung, sieht in dem RÃ¼ckgang im Dezember "keinen Grund zur Sorge": "Die Industrie ist trotz des Minus auf dem Weg zur Erholung, wie man an dem - wenn auch leichten - Plus im Quartalsvergleich sieht", erklÃ¤rte er.



Es zeige sich aber auch deutlich, dass die deutsche Industrie international "massivem Gegenwind" ausgesetzt sei. Dullien verwies auf die "aggressive Industriepolitik" Chinas und die "aggressive Handelspolitik" der USA. "Im Inland stÃ¼tzt dagegen zunehmend die Finanzpolitik, die schon in den vergangenen Monaten die Ausgaben fÃ¼r RÃ¼stungsgÃ¼ter krÃ¤ftig hochgefahren hat und 2026 auch die Investitionen absehbar erhÃ¶hen wird."



Sebastian Wanke, Ã–konom der FÃ¶rderbank KfW, verwies auf die "immer noch krÃ¤ftige Quartalsdynamik" und die "hervorragenden AuftragseingÃ¤nge". Die "Trendumkehr" bei der Produktion sollte daher vollzogen sein. "Das ist insgesamt ein solides Fundament, vielleicht sogar ein Sprungbrett fÃ¼r das Wachstum 2026."