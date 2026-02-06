Produktion im Dezember deutlich zurÃ¼ckgegangen

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die preisbereinigte Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorlÃ¤ufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember 2025 gegenÃ¼ber November 2025 saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent gesunken.



Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Oktober 2025 bis Dezember 2025 um 0,9 Prozent hÃ¶her als in den drei Monaten zuvor. Im November 2025 stieg die Produktion gegenÃ¼ber Oktober 2025 nach Revision der vorlÃ¤ufigen Ergebnisse um 0,2 Prozent (vorlÃ¤ufiger Wert: +0,8 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat Dezember 2024 war die Produktion im Dezember 2025 kalenderbereinigt 0,6 Prozent niedriger.



Der RÃ¼ckgang im Dezember 2025 ist vor allem auf die niedrigere Produktion in der Automobilindustrie (-8,9 Prozent), im Maschinenbau (-6,8 Prozent) sowie bei der Wartung und Montage von Maschinen (-17,6 Prozent) zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Dahingegen wirkten sich Produktionsanstiege in einer Reihe von Wirtschaftszweigen positiv auf das Gesamtergebnis aus, vor allem bei der Herstellung von Metallerzeugnissen (+3,2 Prozent) und im Sonstigen Fahrzeugbau (Flugzeuge, Schiffe, ZÃ¼ge, MilitÃ¤rfahrzeuge +10,5 Prozent). Ebenso ist die Produktion im Baugewerbe leicht angestiegen (spezialisierte BautÃ¤tigkeiten und Ausbaugewerbe +2,5 Prozent, Hochbau +8,4 Prozent). Insgesamt stieg die Bauproduktion um 3,0 Prozent.



Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) sank im Dezember 2025 gegenÃ¼ber November 2025 saison- und kalenderbereinigt um 3,0 Prozent. Dabei stieg die Produktion von KonsumgÃ¼tern um 0,5 Prozent, die Produktion von InvestitionsgÃ¼tern sank um 5,3 Prozent und die Produktion von VorleistungsgÃ¼tern um 1,2 Prozent. AuÃŸerhalb der Industrie sank die Energieerzeugung um 1,8 Prozent.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat Dezember 2024 sank die Industrieproduktion kalenderbereinigt um 0,2 Prozent.



In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im Dezember 2025 gegenÃ¼ber November 2025 saison- und kalenderbereinigt um 0,9 Prozent gesunken. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen von Oktober 2025 bis Dezember 2025 um 0,5 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor. Verglichen mit dem Vorjahresmonat Dezember 2024 war die energieintensive Produktion im Dezember 2025 kalenderbereinigt um 2,6 Prozent niedriger.



In Gesamtjahr 2025 lag die Produktion im Produzierenden Gewerbe kalenderbereinigt 1,1 Prozent niedriger als im Vorjahr.



Dabei war die Produktion im Jahr 2025 in der Industrie (-1,3 Prozent) und im Baugewerbe (-1,7 Prozent) niedriger als im Vorjahr. Die Energieerzeugung stieg hingegen um 1,6 Prozent.



In der Industrie ist der RÃ¼ckgang maÃŸgeblich auf die Entwicklung in der Automobilindustrie (-1,7 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr), im Maschinenbau (-2,6 Prozent) und in den energieintensiven Industriezweigen zurÃ¼ckzufÃ¼hren.



In den energieintensiven Industriezweigen lag die Produktion kalenderbereinigt um 2,6 Prozent niedriger als im Jahr 2024. In den Jahren 2022 und 2023 war sie jeweils stark zurÃ¼ckgegangen. GegenÃ¼ber 2021 lag sie im Jahr 2025 kalenderbereinigt um 17,8 Prozent niedriger, so das Bundesamt.

