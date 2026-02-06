In Deutschland sind mehr als 750.000 Kinder und Jugendliche Tabakqualm im Auto ausgesetzt. Jedes zehnte Schulkind (10,9 Prozent) ist oft oder sogar sehr oft von Rauchen im Auto betroffen, wie eine am Freitag in Hamburg verÃ¶ffentlichte Analyse der DAK-Gesundheit zeigt. Durch Passivrauchen bestehen GesundheitsrisikenÂ wie Atemwegsinfekte, Asthma und MittelohrentzÃ¼ndungen. Zudem warnen Experten vor einer frÃ¼hen NikotinabhÃ¤ngigkeit junger Menschen.Â
In Deutschland ist das Rauchen in Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln verboten, im privaten Auto jedoch erlaubt. Rund die HÃ¤lfte (52,7 Prozent) der fÃ¼r den DAK-PrÃ¤ventionsradar Befragten zwischen neun und 17 Jahre hat das noch nie erlebt. Rund 36 Prozent und damit mehr als ein Drittel sind nach eigenen Angaben manchmal oder selten von Passivrauch im Auto betroffen.Â
SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler aus hÃ¶heren sozialen Schichten sitzen demnach seltener in einem verqualmten Fahrzeug als Gleichaltrige mit einem eher niedrigen Sozialstatus. Zudem sind Jungen und MÃ¤dchen, die ein Gymnasium besuchen, weniger betroffen als Schulkinder anderer Schulformen. Wie die Daten auch zeigen, konsumieren Schulkinder, die Passivrauch im Auto ausgesetzt sind, hÃ¤ufiger selbst Nikotinprodukte.
FÃ¼r den DAK-PrÃ¤ventionsradar hat das IFT-Nord in Kiel im Schuljahr 2024/2025 mehr als 26.500 SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler in 14 BundeslÃ¤ndern befragt.Â
DAK-Vorstandschef Andreas Storm forderte ein Rauchverbot im Auto bei Anwesenheit von MinderjÃ¤hrigen. "Tabakrauch kann auch fÃ¼r Menschen, die ihm nur passiv ausgesetzt sind, gravierende negative gesundheitliche Folgen haben. Kinder sind besonders gefÃ¤hrdet", erklÃ¤rte Storm. Angesichts der hohen Anzahl an Betroffenen mÃ¼sse in Deutschland ein erweitertes Rauchverbot im Auto umgesetzt werden, so wie es andere europÃ¤ische LÃ¤nder in FÃ¤llen von MinderjÃ¤hrigen und teilweise auch von Schwangeren lÃ¤ngst handhabten.
Jedes zehnte Schulkind in Deutschland Tabakqualm im Auto ausgesetzt
- AFP - 6. Februar 2026, 09:43 Uhr
Rauchen im Auto belastet mehr als 750.000 Kinder und Jugendliche. Damit ist in Deutschland jedes zehnte Schulkind oft oder sogar sehr oft Tabakrauch im Auto ausgesetzt, wie eine Analyse der DAK-Gesundheit zeigt.
