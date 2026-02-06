Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen

Vorstellung Studie zu VermÃ¶gensteuer am 06.02.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte.



Laut einer am Freitag verÃ¶ffentlichten Studie des Deutschen Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung (DIW) kÃ¶nnte bei einem Steuersatz von 1 bis 5 Prozent, der ab einem VermÃ¶gen von 50 Millionen Euro greift, ein jÃ¤hrliches Steueraufkommen von bis zu 147 Milliarden Euro erzielt werden. Der persÃ¶nliche Freibetrag soll bei 1 Million Euro liegen, wÃ¤hrend UnternehmensvermÃ¶gen bis zu 5 Millionen Euro steuerfrei bleiben sollen.



Die Studie zeigt, dass die Belastung fast ausschlieÃŸlich das oberste Prozent der VermÃ¶gensverteilung treffen wÃ¼rde. Die reichsten 0,1 Prozent, die bei einem VermÃ¶gen von 13,8 Millionen Euro beginnen, wÃ¼rden 91 Prozent des Steueraufkommens tragen. Die reichsten 0,01 Prozent, die bei einem VermÃ¶gen von 76 Millionen Euro beginnen, wÃ¼rden 72 Prozent des Steueraufkommens schultern. Laut den Forschern kÃ¶nnte die VermÃ¶gensungleichheit dadurch spÃ¼rbar sinken.



Allerdings kÃ¶nnten Anpassungsreaktionen wie Steuergestaltungen und InvestitionszurÃ¼ckhaltung das potenzielle Steueraufkommen deutlich reduzieren. Bei hoher ElastizitÃ¤t der Besteuerungsgrundlagen kÃ¶nnte das zusÃ¤tzliche Steueraufkommen um bis zu 60 Prozent sinken. Die Studie empfiehlt daher, die VermÃ¶gensteuer schrittweise und international koordiniert einzufÃ¼hren, um negative Auswirkungen auf Investitionen und StandortattraktivitÃ¤t zu minimieren.

