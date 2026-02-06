14-JÃ¤hriger an See in Dormagen getÃ¶tet: Kind als TatverdÃ¤chtiger ermittelt

Einsatzfahrzeug mit Blaulicht

Nach einem tÃ¶dlichen Gewaltverbrechen an einem Â 14-JÃ¤hrigen in Dormagen in Nordrhein-Westfalen ist ein TatverdÃ¤chtiger ermittelt worden. Es handle sich um ein Kind, teilte die Polizei in Neuss am Freitag mit. Weitere Angaben zum Alter machten die Ermittler vor diesem Hintergrund bewusst nicht. Auch zu den konkreten TatumstÃ¤nden wÃ¼rden sich die BehÃ¶rden nicht Ã¤uÃŸern, hieÃŸ es.



"Bei dem TatverdÃ¤chtigen handelt es sich um ein Kind", erklÃ¤rte die Polizei. "Aus diesem Grund sowie aus GrÃ¼nden des PersÃ¶nlichkeits- und Jugendschutzes geben die Staatsanwaltschaft und die Polizei keine weiteren AuskÃ¼nfte zu der Person oder zu den konkreten UmstÃ¤nden der Tat. Die Ermittlungen dauern an." Auch auf Nachfrage wollte sich ein Sprecher der Beamten nicht zu weiteren Einzelheiten des Falls Ã¤uÃŸern.



Der tote 14-JÃ¤hrige war vor eineinhalb Wochen von SpaziergÃ¤ngern an einem See am Stadtrand von Dormagen gefunden worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft starb der Jugendliche an Schnitt- und Stichverletzungen. Eine Mordkommission Ã¼bernahm die Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft und die Stadt Dormagen setzten fÃ¼r entscheidende Hinweise in dem Fall einen Belohung von insgesamt 10.000 Euro aus.



Als Kind werden laut deutscher Rechtslage alle Menschen unter 14 Jahren bezeichnet. Danach gelten sie als Heranwachsende, ab 18 Jahre als Erwachsene. Auch StrafmÃ¼ndigkeit ist erst ab 14 Jahren gegeben.