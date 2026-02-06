Ermittlungen wegen Vergewaltigung gegen Priester an franzÃ¶sischer Schule

ehemalige BÃ©tharram-Schule in SÃ¼dfrankreich

Vor dem Hintergrund eines groÃŸen Missbrauchsskandals an einer katholischen Schule hat die franzÃ¶sische Justiz Ermittlungen gegen einen Priester wegen Vergewaltigung aufgenommen.

Vor dem Hintergrund eines groÃŸen Missbrauchsskandals an einer katholischen Schule in Frankreich hat die Justiz Ermittlungen gegen einen Priester wegen Vergewaltigung aufgenommen. Der 1963 geborene Mann habe die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ckgewiesen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend im sÃ¼dfranzÃ¶sischen Pau mit. Ein ehemaliger SchÃ¼ler hatte den Priester angezeigt und ihm vorgeworfen, ihn als Jugendlichen vergewaltigt zu haben.Â



Obwohl inzwischen rund 250 ehemalige SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler der BÃ©tharram-Schule von sexuellem, kÃ¶rperlichem und seelischem Missbrauch berichtet haben, ist dies erst das zweite Ermittlungsverfahren, das eingeleitet wurde. Die meisten mutmaÃŸlichen Straftaten gelten als verjÃ¤hrt.



Bei dem anderen Beschuldigten handelt es sich um einen ehemaligen Betreuer, gegen den seit rund einem Jahr wegen sexueller NÃ¶tigung und Vergewaltigung von MinderjÃ¤hrigen ermittelt wird. Insgesamt wurden 15 Priester und vier nicht-geistliche Mitarbeiter der Schule im SÃ¼dwesten Frankreichs beschuldigt, allerdings sind die meisten von ihnen verstorben.Â



Der BÃ©tharram-Ordensgemeinschaft hat ihre Verantwortung anerkannt und EntschÃ¤digungen fÃ¼r alle Opfer in Aussicht gestellt. Die Schule hat inzwischen den Namen gewechselt. Die SchÃ¼lerinnen und SchÃ¼ler sollen zudem aus den bisherigen SchulgebÃ¤uden ausziehen, die mit dem Missbrauchsskandal verbunden sind. Die Ordensgemeinschaft hat weitere Einrichtungen in einem Nachbardorf.Â



Nach Bekanntwerden der VorwÃ¼rfe in der BÃ©tharram-Schule hatten sich zahlreiche mutmaÃŸliche Missbrauchsopfer an anderen, hÃ¤ufig katholisch gefÃ¼hrten Schulen im ganzen Land gemeldet. Derzeit wird ein Gesetzentwurf debattiert, um Gewalt gegen Kinder an Schulen frÃ¼her zu erkennen und zu verhindern.Â



Der Fall hatte auch deswegen in Frankreich Aufsehen erregt, weil der frÃ¼here Premierminister FranÃ§ois Bayrou mit der Schule eng verbunden war. Eine parlamentarische Untersuchungskommission hatte Bayrou vorgeworfen, von den Gewaltakten gewusst zu haben, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Bayrou wies die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck.Â