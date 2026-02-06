Politik

Frankreich und Kanada erÃ¶ffnen Konsulate in GrÃ¶nland

  • AFP - 6. Februar 2026, 13:10 Uhr
Bild vergrößern: Frankreich und Kanada erÃ¶ffnen Konsulate in GrÃ¶nland
Flagge GrÃ¶nlands
Bild: AFP

Vor dem Hintergrund des von US-PrÃ¤sident Donald Trump bekundeten Anspruchs auf GrÃ¶nland erÃ¶ffnen Frankreich und Kanada am Freitag jeweils ein Generalkonsulat in der grÃ¶nlÃ¤ndischen Hauptstadt Nuuk.

Vor dem Hintergrund des von US-PrÃ¤sident Donald Trump bekundeten Anspruchs auf GrÃ¶nland haben Frankreich und Kanada diplomatische Vertretungen in der grÃ¶nlÃ¤ndischen Hauptstadt Nuuk erÃ¶ffnet. Frankreich werde damit das erste EU-Land, das ein Generalkonsulat in GrÃ¶nland habe, erklÃ¤rte das franzÃ¶sische AuÃŸenministerium am Freitag.Â 

"Wenn es eine Krise gibt, dann organisieren wir uns, um prÃ¤sent zu sein", sagte der franzÃ¶sische Generalkonsul Jean-NoÃ«l Poirier der Nachrichtenagentur AFP kurz vor seiner AmtsÃ¼bernahme. Seine wichtigste Aufgabe sei es, die Position der GrÃ¶nlÃ¤nder zu verstehen. Frankreich sei bereit, die Einheimischen zu unterstÃ¼tzen, "wenn sie und die dÃ¤nische Seite dies wÃ¼nschen", fÃ¼gte er hinzu.Â 

Die ErÃ¶ffnung eines Konsulats auf der zu DÃ¤nemark gehÃ¶renden autonomen Insel sei ein "politisches Signal, verbunden mit dem Willen, in GrÃ¶nland stÃ¤rker prÃ¤sent zu sein", hatte Frankreichs AuÃŸenminister Jean-NoÃ«l Barrot zuvor betont. Den Schritt hatte PrÃ¤sident Emmanuel Macron bereits im vergangenen Sommer wÃ¤hrend seines GrÃ¶nland-Besuchs angekÃ¼ndigt.Â Kanada hatte seinerseits bereits 2024 die ErÃ¶ffnung eines Generalkonsulats in Aussicht gestellt, lange vor der jÃ¼ngsten Krise, in der Trump zeitweise sogar mit militÃ¤rischer Gewalt gedroht hatte, um die Kontrolle Ã¼ber GrÃ¶nland zu erlangen.Â 

Die ErÃ¶ffnung der diplomatischen Vertretungen sei in jedem Fall eine Botschaft an Trump, "dass seine AggressivitÃ¤t gegenÃ¼ber GrÃ¶nland und DÃ¤nemark nicht nur eine Angelegenheit fÃ¼r GrÃ¶nland und DÃ¤nemark ist, sondern auch fÃ¼r die europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten und fÃ¼r Kanada", sagte Ulrik Pram Gad, Arktisspezialist am DÃ¤nischen Institut fÃ¼r Internationale Studien.

Trump hatte seinen Besitzanspruch auf GrÃ¶nland mit US-Sicherheitsinteressen in der Arktis begrÃ¼ndet. Der Konflikt um die Arktis-Insel drohte zeitweise, die Nato zu spalten. GrÃ¶nland gehÃ¶rt als autonomes Gebiet zu DÃ¤nemark, das wie die USA Nato-Mitglied ist. In einer Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar schloss Trump dann den Einsatz militÃ¤rischer Gewalt aus und einigte sich nach eigenen Angaben mit Nato-GeneralsekretÃ¤r Mark Rutte auf einen "Rahmen fÃ¼r ein GrÃ¶nland-Abkommen".

