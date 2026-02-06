Wegen Staatsakts fÃ¼r verstorbene Rita SÃ¼ssmuth: Karlsruhe verschiebt Verhandlung

Wegen des fÃ¼r den 24. Februar geplanten Staatsakts fÃ¼r die verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth (CDU) verschiebt das Bundesverfassungsgericht seine Verhandlung Ã¼ber den Weg zum umstrittenen Heizungsgesetz. Diese findet stattdessen am 26. Februar statt, wie das Gericht am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Es geht nicht um den Inhalt des Gesetzes, sondern um die Frage, ob die Abgeordneten im Gesetzgebungsverfahren genug Zeit zur Beratung hatten. (Az. 2 BvE 4/23)
An das Gericht wandte sich der frÃ¼here CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann. Auf seinen Eilantrag hin hatten die Richterinnen und Richter schon im Sommer 2023 entschieden, dass die Abstimmung Ã¼ber das Gesetz verschoben werden musste. SchlieÃŸlich wurde es im September 2023 verabschiedet.
Es sieht unter anderem vor, dass neue Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden mÃ¼ssen. Ob es bis zu einer Entscheidung in Karlsruhe Ã¼berhaupt noch so besteht, ist unklar, denn die neue Bundesregierung aus Union und SPD vereinbarte in ihrem Koalitionsvertrag eine weitreichende Ãœberarbeitung. Bislang konnten sich die beteiligten Ministerien und Fraktionen aber nicht einigen.
Am 26. Februar wird am Bundesverfassungsgericht zunÃ¤chst verhandelt, ein Urteil wird noch nicht erwartet. Es fÃ¤llt meist einige Monate nach der mÃ¼ndlichen Verhandlung.
Die CDU-Politikerin SÃ¼ssmuth war am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Sie gilt als eine der wichtigsten Politikerinnen der Bundesrepublik, war Ministerin und BundestagsprÃ¤sidentin und kÃ¤mpfte fÃ¼r die Gleichberechtigung.Â
BundesprÃ¤sident Frank-Walter Steinmeier hatte am Montag einen Staatsakt fÃ¼r sie angeordnet, zu dem Vertreter aller Verfassungsorgane - also auch des Bundesverfassungsgerichts - geladen sind. Die Trauerzeremonie beginnt mit einem Ã¶kumenischen Gottesdienst in der Sankt-Hedwigs-Kathedrale in Berlin. Im Anschluss folgt der eigentliche Staatsakt im Plenarsaal des Bundestags.
6. Februar 2026
Wegen des fÃ¼r den 24. Februar geplanten Staatsakts fÃ¼r die verstorbene BundestagsprÃ¤sidentin Rita SÃ¼ssmuth (CDU) verschiebt das Bundesverfassungsgericht seine Verhandlung Ã¼ber den Weg zum umstrittenen Heizungsgesetz. Diese findet stattdessen am 26. Februar statt, wie das Gericht am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Es geht nicht um den Inhalt des Gesetzes, sondern um die Frage, ob die Abgeordneten im Gesetzgebungsverfahren genug Zeit zur Beratung hatten. (Az. 2 BvE 4/23)
