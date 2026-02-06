EU-Kommission will maritime Dienste fÃ¼r Tanker mit russischem Ã–l verbieten

Der Ã–ltanker "Grinch" (r.), der zu Russlands Schattenflotte gehÃ¶ren soll

Kurz vor dem vierten Jahrestag des russischen Ãœberfalls auf die Ukraine hat die EU-Kommission ihren Vorschlag fÃ¼r ein 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt. Es zielt darauf ab, die Ã–leinnahmen Russlands weiter zu reduzieren.

Der Entwurf enthält unter anderem ein "umfassendes Verbot maritimer Dienstleistungen" für Tanker mit russischem Rohöl an Bord, wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag mitteilte. Damit sind Leistungen wie Versicherungen, Finanzierung, Zertifizierungen und Hafendienste gemeint.



Die MaÃŸnahme werde es Moskau erschweren, KÃ¤ufer fÃ¼r sein Ã–l zu finden, argumentierte von der Leyen. Das Verbot solle in Zusammenarbeit mit Partnern der EU umgesetzt werden, "nach einer Entscheidung der G7", fÃ¼gte die KommissionsprÃ¤sidentin hinzu. In G7-Gruppe arbeiten fÃ¼hrende Industriestaaten zusammen.



Das Sanktionspaket sieht auch ein Verbot der Wartung und anderer Dienstleistungen fÃ¼r russische FlÃ¼ssiggas-Tanker und Eisbrecher vor. Zudem sollen 43 weitere Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte auf die Sanktionsliste gesetzt werden, die damit 640 Schiffe umfassen wÃ¼rde. Als Schattenflotte werden die oft veralteten und unter fremder Flagge fahrenden Schiffe bezeichnet, mit denen Russland Sanktionen umgeht, unter anderem das Ã–l-Embargo. Â



Weitere Sanktionen richten sich gegen das russische Bankensystem, den Krypto-Sektor des Landes sowie eine Reihe vonÂ ExportgÃ¼tern. Die EU-Kommission will es ihren Mitgliedstaaten zudem verbieten, bestimmte Fertigungsmaschinen und FunkgerÃ¤te in LÃ¤nder zu exportieren, in denen ein Weiterverkauf nach Russland wahrscheinlich wÃ¤re. Â



Von der Leyen rief die EU-LÃ¤nder dazu auf, die neuen Sanktionen schnell zu beschlieÃŸen, damit sie noch vor dem vierten Jahrestag der russischen Invasion im Nachbarland in Kraft treten kÃ¶nnten. Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 begonnen.Â