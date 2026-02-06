EU-Kommission will maritime Dienste fÃ¼r Tanker mit russischem Ã–l verbieten

Kurz vor dem vierten Jahrestag des russischen Ãœberfalls auf die Ukraine hat die EU-Kommission ihren Vorschlag fÃ¼r ein 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt, mit dem sie die Ã–leinnahmen des Landes weiter reduzieren will. Der Entwurf enthÃ¤lt unter anderem ein "umfassendes Verbot maritimer Dienstleistungen" fÃ¼r Tanker mit russischem RohÃ¶l an Bord, wie KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen am Freitag mitteilte. Damit sind Leistungen wie Versicherungen, Finanzierung, Zertifizierungen und Hafendienste gemeint.
Die MaÃŸnahme werde es Moskau erschweren, KÃ¤ufer fÃ¼r sein Ã–l zu finden, argumentierte von der Leyen. Das Verbot solle in Zusammenarbeit mit Partnern der EU umgesetzt werden, "nach einer Entscheidung der G7", fÃ¼gte die KommissionsprÃ¤sidentin hinzu. In G7-Gruppe arbeiten fÃ¼hrende Industriestaaten zusammen.
Das Sanktionspaket sieht auch ein Verbot der Wartung und anderer Dienstleistungen fÃ¼r russische FlÃ¼ssiggas-Tanker und Eisbrecher vor. Zudem sollen 43 weitere Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte auf die Sanktionsliste gesetzt werden, die damit 640 Schiffe umfassen wÃ¼rde. Als Schattenflotte werden die oft veralteten und unter fremder Flagge fahrenden Schiffe bezeichnet, mit denen Russland Sanktionen umgeht, unter anderem das Ã–l-Embargo. Â
Weitere Sanktionen richten sich gegen das russische Bankensystem, den Krypto-Sektor des Landes sowie eine Reihe vonÂ ExportgÃ¼tern. Die EU-Kommission will es ihren Mitgliedstaaten zudem verbieten, bestimmte Fertigungsmaschinen und FunkgerÃ¤te in LÃ¤nder zu exportieren, in denen ein Weiterverkauf nach Russland wahrscheinlich wÃ¤re. Â
Von der Leyen rief die EU-LÃ¤nder dazu auf, die neuen Sanktionen schnell zu beschlieÃŸen, damit sie noch vor dem vierten Jahrestag der russischen Invasion im Nachbarland in Kraft treten kÃ¶nnten. Russland hatte seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar 2022 begonnen.Â
Politik
EU-Kommission will maritime Dienste fÃ¼r Tanker mit russischem Ã–l verbieten
- AFP - 6. Februar 2026, 16:17 Uhr
Kurz vor dem vierten Jahrestag des russischen Ãœberfalls auf die Ukraine hat die EU-Kommission ihren Vorschlag fÃ¼r ein 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt. Es zielt darauf ab, die Ã–leinnahmen Russlands weiter zu reduzieren.
Kurz vor dem vierten Jahrestag des russischen Ãœberfalls auf die Ukraine hat die EU-Kommission ihren Vorschlag fÃ¼r ein 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt, mit dem sie die Ã–leinnahmen des Landes weiter reduzieren will. Der Entwurf enthÃ¤lt unter anderem ein "umfassendes Verbot maritimer Dienstleistungen" fÃ¼r Tanker mit russischem RohÃ¶l an Bord, wie KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen am Freitag mitteilte. Damit sind Leistungen wie Versicherungen, Finanzierung, Zertifizierungen und Hafendienste gemeint.
Weitere Meldungen
Nur rund 2700 Rentnerinnen und Rentner mit verlorenen AnsprÃ¼chen aus der DDR haben Geld aus einem entsprechenden HÃ¤rtefallfonds bekommen. Dies geht aus einer Antwort desMehr
"Widerlich", "abscheulich" und "rassistisch": Ein von US-PrÃ¤sident Donald Trump verÃ¶ffentlichtes Video Ã¼ber seinen AmtsvorgÃ¤nger Barack Obama und dessen Ehefrau Michelle hatMehr
Ein Bericht Ã¼ber vermeintliche Verbindungen des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron zum US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein geht mÃ¶glicherweise auf das Konto einerMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte. Laut einerMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitnehmer tragen heute einen grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Sozialabgaben als frÃ¼her, wÃ¤hrend die relative Belastung der Arbeitgeber gesunkenMehr