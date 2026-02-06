VerdÃ¤chtiger 14 Jahre nach Angriff auf US-Konsulat in Bengasi gefasst

14 Jahre nach demÂ tÃ¶dlichen Angriff auf das US-Konsulat in der libyschen Stadt Bengasi ist ein wichtiger VerdÃ¤chtiger gefasst worden. US-Justizministerin Pam Bondi sagte am Freitag bei einer Pressekonferenz, der "SchlÃ¼ssel"-Akteur Subair al-Bakusch sei festgenommen und in die USA gebracht worden. Ihm solle unter anderem wegen "Mordes, Terrorismus, Brandstiftung" der Prozess gemacht werden.
Wo al-Bakusch festgenommen wurde, teilten die BehÃ¶rden zunÃ¤chst nicht mit. Bondi und der Chef der US-Bundespolizei FBI, Kash Patel, sagten lediglich, der Mann sei im "Ausland" gefasst worden.
Schwerbewaffnete Islamisten hatten das US-Konsulat in Libyens zweitgrÃ¶ÃŸter Stadt Bengasi am 11. September 2012 inmitten des libyschen BÃ¼rgerkriegs gestÃ¼rmt und in Brand gesetzt. Bei dem Angriff wurden vier US-BÃ¼rger getÃ¶tet, unter ihnen Botschafter Chris Stevens. FÃ¼r den Angriff wurde eine Dschihadistengruppe mit Verbindungen zum Terrornetzwerk Al-Kaida verantwortlich gemacht.
Der tÃ¶dliche Angriff, der genau elf Jahre nach den AnschlÃ¤gen auf die USA vom 11. September 2001 verÃ¼bt wurde, erschÃ¼tterte die USA und stÃ¼rzte die Regierung des damaligen US-PrÃ¤sidenten Barack Obama in eine schwere politische Krise. Dem damals von Hillary Clinton gefÃ¼hrten AuÃŸenministerium wurden schwere VersÃ¤umnisse vorgeworfen. Der heutige US-PrÃ¤sident Donald Trump nutzte das Thema auch im Wahlkampf vor der PrÃ¤sidentschaftswahl 2016, die er gegen Clinton gewann.
In den USA wurden wegen des Angriffs auf das Konsulat bereits mindestens zwei Libyer verurteilt. Einer von ihnen wurde 2018 zu 22 Jahren Haft verurteilt, der andere 2020 zu knapp 20 Jahren GefÃ¤ngnis.
