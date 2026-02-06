Nach einem Ã¶ffentlichen Aufschrei ist ein Video auf der Onlineplattform Truth Social von US-PrÃ¤sident Donald Trump wieder entfernt worden, in dem der frÃ¼here PrÃ¤sident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle als Affen dargestellt werden. Das WeiÃŸe Haus erklÃ¤rte am Freitag, ein Mitarbeiter habe den Beitrag "irrtÃ¼mlich verÃ¶ffentlicht". Politiker der oppositionellen Demokraten wie auch von Trumps Republikanern hatten den Clip als "rassistisch" verurteilt.
Das Video war vor dem RÃ¼ckzug gut zwÃ¶lf Stunden online, es war in dem persÃ¶nlichen Nutzerkonto Trumps verÃ¶ffentlicht worden. Es zeigte in einer kurzen Einblendung die lachenden KÃ¶pfe von Michelle und Barack Obama auf AffenkÃ¶rper montiert. Der erste afroamerikanische PrÃ¤sident und seine Ehefrau tanzten darin vor einer Dschungel-Kulisse. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hatte zunÃ¤chst abgewiegelt und den Kritikern "gespielte EmpÃ¶rung" vorgeworfen.Â
Politik
WeiÃŸes Haus: Trump-Video mit Obamas als Affen nach Aufschrei entfernt
- AFP - 6. Februar 2026, 18:41 Uhr
Nach einem Ã¶ffentlichen Aufschrei ist ein Video auf der Onlineplattform Truth Social von US-PrÃ¤sident Donald Trump wieder entfernt worden, in dem der frÃ¼here PrÃ¤sident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle als Affen dargestellt werden.
Nach einem Ã¶ffentlichen Aufschrei ist ein Video auf der Onlineplattform Truth Social von US-PrÃ¤sident Donald Trump wieder entfernt worden, in dem der frÃ¼here PrÃ¤sident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle als Affen dargestellt werden. Das WeiÃŸe Haus erklÃ¤rte am Freitag, ein Mitarbeiter habe den Beitrag "irrtÃ¼mlich verÃ¶ffentlicht". Politiker der oppositionellen Demokraten wie auch von Trumps Republikanern hatten den Clip als "rassistisch" verurteilt.
Weitere Meldungen
Nur rund 2700 Rentnerinnen und Rentner mit verlorenen AnsprÃ¼chen aus der DDR haben Geld aus einem entsprechenden HÃ¤rtefallfonds bekommen. Dies geht aus einer Antwort desMehr
"Widerlich", "abscheulich" und "rassistisch": Ein von US-PrÃ¤sident Donald Trump verÃ¶ffentlichtes Video Ã¼ber seinen frÃ¼heren AmtsvorgÃ¤nger Barack Obama (2009 bis 2017) undMehr
Die EU will die russischen Einnahmen aus dem Ã–lexport weiter reduzieren. Dieses Ziel verfolgen VorschlÃ¤ge der BrÃ¼sseler Kommission fÃ¼r neue Sanktionen gegen Moskau, dieMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte. Laut einerMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitnehmer tragen heute einen grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Sozialabgaben als frÃ¼her, wÃ¤hrend die relative Belastung der Arbeitgeber gesunkenMehr