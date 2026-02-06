WeiÃŸes Haus: Trump-Video mit Obamas als Affen nach Aufschrei entfernt

Barack Obama im Jahr 2016

Nach einem Ã¶ffentlichen Aufschrei ist ein Video auf der Onlineplattform Truth Social von US-PrÃ¤sident Donald Trump wieder entfernt worden, in dem der frÃ¼here PrÃ¤sident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle als Affen dargestellt werden. Das WeiÃŸe Haus erklÃ¤rte am Freitag, ein Mitarbeiter habe den Beitrag "irrtÃ¼mlich verÃ¶ffentlicht". Politiker der oppositionellen Demokraten wie auch von Trumps Republikanern hatten den Clip als "rassistisch" verurteilt.



Das Video war vor dem RÃ¼ckzug gut zwÃ¶lf Stunden online, es war in dem persÃ¶nlichen Nutzerkonto Trumps verÃ¶ffentlicht worden. Es zeigte in einer kurzen Einblendung die lachenden KÃ¶pfe von Michelle und Barack Obama auf AffenkÃ¶rper montiert. Der erste afroamerikanische PrÃ¤sident und seine Ehefrau tanzten darin vor einer Dschungel-Kulisse. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt hatte zunÃ¤chst abgewiegelt und den Kritikern "gespielte EmpÃ¶rung" vorgeworfen.Â