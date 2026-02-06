15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann

Gitta Connemann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um Ã„uÃŸerungen zur sogenannten "Lifestyle-Teilzeit" und der Rolle der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann (CDU) sieht sich der Vorsitzende des Mittelstandsverbands BVMW, Christoph Ahlhaus, wachsender Kritik ausgesetzt.



Nach der Ã¶ffentlichen Kritik Ahlhaus` an Connemann stellen sich insgesamt 15 WirtschaftsverbÃ¤nde in einem Schreiben gegen Ahlhaus. Die "Bild" zitiert in ihrer Samstagausgabe aus dem Brief, der an den BVMW-Vorsitzenden addressiert ist. Die VerbÃ¤nde Ã¤uÃŸern darin "groÃŸe Verwunderung" Ã¼ber die Kritik an Connemann. Die RÃ¼cktrittsforderungen weisen sie ausdrÃ¼cklich zurÃ¼ck. "Wir schÃ¤tzen die Arbeit von Gitta Connemann sehr und sehen sie an unserer Seite, um die notwendigen, aber leider ausbleibenden Reformen auf den Weg zu bringen", heiÃŸt es in dem Schreiben.



Die VerbÃ¤ndeallianz betont: "Mit seinem Schreiben spricht der Bundesverband mittelstÃ¤ndische Wirtschaft nicht fÃ¼r den deutschen Mittelstand." Und weiter: "Die Kritik an der Person der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann halten wir fÃ¼r falsch und nicht zielfÃ¼hrend."



Das Schreiben haben laut "Bild" die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer und PrÃ¤sidenten folgender VerbÃ¤nde unterzeichnet: INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Bundesverband Deutscher Leasing-Unternehmen, Verband der Unternehmerinnen in Deutschland (VDU), Bundesverband GroÃŸhandel, AuÃŸenhandel, Dienstleistungen, Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Handelsverband Deutschland - HDE, Bundesverband der Freien Berufe, Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie, Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA), Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft ZAW, Verband Cosmetic Professional, Zentralverband der Deutschen GeflÃ¼gelwirtschaft, Verband der Deutschen Rauchtabakindustrie, Die Familienunternehmer e. V., Gesamtverband der ArbeitgeberverbÃ¤nde der Metall- und Elektroindustrie.

