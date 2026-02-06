Technologie

Viele Unionspolitiker wollen Social-Media-Verbot fÃ¼r Jugendliche

  • dts - 6. Februar 2026, 20:20 Uhr
Bild vergrößern: Viele Unionspolitiker wollen Social-Media-Verbot fÃ¼r Jugendliche
Junge Frauen mit Smartphone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Politiker der Unionsparteien halten Altersgrenzen fÃ¼r die Nutzung sozialer Netzwerke fÃ¼r notwendig. "Soziale Medien sind nicht an sich gut oder bÃ¶se. Wir wollen deshalb keine pauschalen Verbote, aber wir mÃ¼ssen Kinder und Jugendliche besser schÃ¼tzen", sagte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Anja Weisgerber (CSU), dem "Spiegel".

"Dabei kÃ¶nnen altersgerechte ZugÃ¤nge zu sozialen Netzwerken helfen. Wie sich das am besten umsetzen lÃ¤sst, diskutieren wir derzeit in der Unionsfraktion."

Klaus Holetschek, der Fraktionschef der CSU im bayerischen Landtag, sagte: "Ein generelles Verbot von Social Media fÃ¼r Unter-16-JÃ¤hrige ist schwer zu kontrollieren, aber der Jugendschutz im Netz muss genauso konsequent gelten wie auf der StraÃŸe." Aktuell gebe es aus seiner Sicht einen unhaltbaren Widerspruch: "Kein Zutritt zur Kneipe, aber unlimitierter Zugang zu Gewalt, Pornografie und Hasskommentaren auf dem Handy."

Conrad Clemens, CDU-Kultusminister in Sachsen, sagt: "Der exzessive Konsum von Social Media ist wie eine Krankheit - mit langfristigen Folgen. Wir sollten unsere Kinder davor schÃ¼tzen. Es sollte ein Mindestalter fÃ¼r die Nutzung von Social Media geben." In Sachsen gebe es bereits ein landesweites Verbot von privaten Handys in Grundschulen. "Ich kann mir vorstellen, dass wir es bis zur Klassenstufe 8 ausweiten."

Der Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) sagte dem "Spiegel": "Ich unterstÃ¼tze das Ansinnen, die Nutzung von Social Media fÃ¼r Unter-16-JÃ¤hrige einzuschrÃ¤nken oder zu verbieten." Studien belegten Gefahren, von Sucht Ã¼ber Cybermobbing bis zu Desinformation, so Kiesewetter. "Von US-Tech-Konzernen sollten wir uns da nicht beirren lassen."

Charlotte Beermann, Vorsitzende des Rings Christlich-Demokratischer Studierender, des CDU-nahen Studentenverbands, sagte: "Soziale Netzwerke sind wichtige Kommunikationsmedien fÃ¼r Jugendliche. Gleichzeitig sollten Kinder vor Kontakt mit politisch extremistischen Positionen geschÃ¼tzt werden, die sie nicht einordnen kÃ¶nnen. Das ist eine schwierige AbwÃ¤gung, aber im Zweifel geht der Schutz von Kindern vor."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    BehÃ¶rden warnen vor Hackerangriffen auf Politik, MilitÃ¤r und Presse
    BehÃ¶rden warnen vor Hackerangriffen auf Politik, MilitÃ¤r und Presse

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz und das Bundesamt fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnen vor einer Angriffswelle

    Mehr
    EU-Kommission sieht Suchtgefahr bei Tiktok
    EU-Kommission sieht Suchtgefahr bei Tiktok

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat Tiktok vorlÃ¤ufig als gegen den Digital Services Act verstoÃŸend befunden. Wie die Kommission am Freitag

    Mehr
    FuÃŸgÃ¤nger-Fachverband hÃ¤lt Blitzer-Apps fÃ¼r
    FuÃŸgÃ¤nger-Fachverband hÃ¤lt Blitzer-Apps fÃ¼r "pervers"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um ein Verbot von Blitzer-Warn-Apps schalten sich jetzt auch die FuÃŸgÃ¤nger ein. Solche Apps wÃ¼rden "von Leuten benutzt, die

    Mehr
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas
    Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas
    DÃ¤nischer Energiekonzern Ã–rsted trotzt Gegenwind aus USA
    DÃ¤nischer Energiekonzern Ã–rsted trotzt Gegenwind aus USA
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    2. Bundesliga: Magdeburg gewinnt in FÃ¼rth - Remis bei NRW-Duell
    2. Bundesliga: Magdeburg gewinnt in FÃ¼rth - Remis bei NRW-Duell
    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann
    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann
    WeiÃŸes Haus entfernt Trump-Video mit Obamas als Affen nach Aufschrei
    WeiÃŸes Haus entfernt Trump-Video mit Obamas als Affen nach Aufschrei
    Kreml: Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi waren
    Kreml: Ukraine-GesprÃ¤che in Abu Dhabi waren "konstruktiv" und schwierig
    HÃ¤rtefallfonds: Nur 2700 Rentner mit verlorenen DDR-AnsprÃ¼chen bekamen Geld
    HÃ¤rtefallfonds: Nur 2700 Rentner mit verlorenen DDR-AnsprÃ¼chen bekamen Geld
    VerdÃ¤chtiger 14 Jahre nach Angriff auf US-Konsulat in Bengasi gefasst
    VerdÃ¤chtiger 14 Jahre nach Angriff auf US-Konsulat in Bengasi gefasst

    Top Meldungen

    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen
    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen. "Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommenden

    Mehr
    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs
    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen des

    Mehr
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte. Laut einer

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts