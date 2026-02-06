Viele Unionspolitiker wollen Social-Media-Verbot fÃ¼r Jugendliche

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Politiker der Unionsparteien halten Altersgrenzen fÃ¼r die Nutzung sozialer Netzwerke fÃ¼r notwendig. "Soziale Medien sind nicht an sich gut oder bÃ¶se. Wir wollen deshalb keine pauschalen Verbote, aber wir mÃ¼ssen Kinder und Jugendliche besser schÃ¼tzen", sagte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Anja Weisgerber (CSU), dem "Spiegel".
"Dabei kÃ¶nnen altersgerechte ZugÃ¤nge zu sozialen Netzwerken helfen. Wie sich das am besten umsetzen lÃ¤sst, diskutieren wir derzeit in der Unionsfraktion."
Klaus Holetschek, der Fraktionschef der CSU im bayerischen Landtag, sagte: "Ein generelles Verbot von Social Media fÃ¼r Unter-16-JÃ¤hrige ist schwer zu kontrollieren, aber der Jugendschutz im Netz muss genauso konsequent gelten wie auf der StraÃŸe." Aktuell gebe es aus seiner Sicht einen unhaltbaren Widerspruch: "Kein Zutritt zur Kneipe, aber unlimitierter Zugang zu Gewalt, Pornografie und Hasskommentaren auf dem Handy."
Conrad Clemens, CDU-Kultusminister in Sachsen, sagt: "Der exzessive Konsum von Social Media ist wie eine Krankheit - mit langfristigen Folgen. Wir sollten unsere Kinder davor schÃ¼tzen. Es sollte ein Mindestalter fÃ¼r die Nutzung von Social Media geben." In Sachsen gebe es bereits ein landesweites Verbot von privaten Handys in Grundschulen. "Ich kann mir vorstellen, dass wir es bis zur Klassenstufe 8 ausweiten."
Der Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter (CDU) sagte dem "Spiegel": "Ich unterstÃ¼tze das Ansinnen, die Nutzung von Social Media fÃ¼r Unter-16-JÃ¤hrige einzuschrÃ¤nken oder zu verbieten." Studien belegten Gefahren, von Sucht Ã¼ber Cybermobbing bis zu Desinformation, so Kiesewetter. "Von US-Tech-Konzernen sollten wir uns da nicht beirren lassen."
Charlotte Beermann, Vorsitzende des Rings Christlich-Demokratischer Studierender, des CDU-nahen Studentenverbands, sagte: "Soziale Netzwerke sind wichtige Kommunikationsmedien fÃ¼r Jugendliche. Gleichzeitig sollten Kinder vor Kontakt mit politisch extremistischen Positionen geschÃ¼tzt werden, die sie nicht einordnen kÃ¶nnen. Das ist eine schwierige AbwÃ¤gung, aber im Zweifel geht der Schutz von Kindern vor."
Technologie
Viele Unionspolitiker wollen Social-Media-Verbot fÃ¼r Jugendliche
- dts - 6. Februar 2026, 20:20 Uhr
