Politik

HÃ¤rtefallfonds: Nur 2700 Rentner mit verlorenen DDR-AnsprÃ¼chen bekamen Geld

  • AFP - 6. Februar 2026, 17:29 Uhr
Bild vergrößern: HÃ¤rtefallfonds: Nur 2700 Rentner mit verlorenen DDR-AnsprÃ¼chen bekamen Geld
Senioren auf einer StraÃŸe
Bild: AFP

Nur rund 2700 Rentnerinnen und Rentner mit verlorenen AnsprÃ¼chen aus der DDR haben Geld aus einem HÃ¤rtefallfonds bekommen. Dies geht aus einer Antwort des Arbeitsministeriums auf eine schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Vollath hervor.

Nur rund 2700 Rentnerinnen und Rentner mit verlorenen AnsprÃ¼chen aus der DDR haben Geld aus einem entsprechenden HÃ¤rtefallfonds bekommen. Dies geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Sarah Vollath hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag. Demnach erhielten 2739 Menschen eine Zahlung der Stiftung HÃ¤rtefallfonds.

Anspruchsberechtigt waren ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner, die bei der RentenÃ¼berleitung in den 1990er-Jahren einen Teil ihrer AnsprÃ¼che aus DDR-Zeiten verloren haben. Aufgelegt worden war der Fonds zudem fÃ¼r jÃ¼dische Zuwanderinnen und Zuwanderer aus dem Gebiet der frÃ¼heren Sowjetunion sowie SpÃ¤taussiedlerinnen und SpÃ¤taussiedler. Der Fonds sollte besondere HÃ¤rten abmildern.

Die Bundesregierung hatte die Stiftung HÃ¤rtefallfonds 2022 eingerichtet und einmalig mit einem VermÃ¶gen von 500 Millionen Euro ausgestattet. Dazu kamen Gelder einiger BundeslÃ¤nder. Bestimmte Personengruppen konnten bis Anfang 2024 eine Einmalzahlung in HÃ¶he von 2500 Euro beantragen, die unter UmstÃ¤nden von den BundeslÃ¤ndern auf 5000 Euro aufgestockt wurde.

Die Regierung war ursprÃ¼nglich von etwa 190.000 Menschen mit berechtigten AnsprÃ¼chen ausgegangen, darunter rund 70.000 Ostdeutsche. Die Linken-Bundestagsfraktion ging sogar von bis zu 500.000 Berechtigten aus der frÃ¼heren DDR aus.

Insgesamt bearbeitete die Stiftung laut Antwort des Bundesarbeitsministeriums 169.004 AntrÃ¤ge. 57.100 Antragstellende erhielten eine Einmalzahlung. Darunter waren neben den DDR-Rentnern 38.498 jÃ¼dische KontingentflÃ¼chtlinge und 15.863 SpÃ¤taussiedler.

Der HÃ¤rtefallfonds wird derzeit abgewickelt. Wie die Linken-Fraktion bereits im Dezember bei der Bundesregierung abfragte, wurden rund 163.000.000 Euro daraus ausgezahlt. Etwa 425.000.000 Euro wurden nicht abgefragt und gehen zurÃ¼ck an Bund und LÃ¤nder.

"Der HÃ¤rtefallfond war reine SchimÃ¤re", sagte Linken-Fraktionschef SÃ¶ren Pellmann der Nachrichtenagentur AFP. "Redlich in der DDR erworbene RentenansprÃ¼che werden mit seiner AuflÃ¶sung endgÃ¼ltig kassiert." Das zeuge "nicht von Respekt und Anerkennung der Lebensleistung vieler Ostdeutscher durch die Bundesregierung".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    "Widerlich" und "rassistisch": EmpÃ¶rung Ã¼ber Trump-Video von Obamas als Affen

    "Widerlich", "abscheulich" und "rassistisch": Ein von US-PrÃ¤sident Donald Trump verÃ¶ffentlichtes Video Ã¼ber seinen AmtsvorgÃ¤nger Barack Obama und dessen Ehefrau Michelle hat

    Mehr
    EU-Kommission will maritime Dienste fÃ¼r Tanker mit russischem Ã–l verbieten
    EU-Kommission will maritime Dienste fÃ¼r Tanker mit russischem Ã–l verbieten

    Kurz vor dem vierten Jahrestag des russischen Ãœberfalls auf die Ukraine hat die EU-Kommission ihren Vorschlag fÃ¼r ein 20. Sanktionspaket gegen Russland vorgestellt, mit dem sie

    Mehr
    FranzÃ¶sische BehÃ¶rde deckt Desinformation Ã¼ber Macron und Epstein auf
    FranzÃ¶sische BehÃ¶rde deckt Desinformation Ã¼ber Macron und Epstein auf

    Ein Bericht Ã¼ber vermeintliche Verbindungen des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron zum US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein geht mÃ¶glicherweise auf das Konto einer

    Mehr
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas
    Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas
    DÃ¤nischer Energiekonzern Ã–rsted trotzt Gegenwind aus USA
    DÃ¤nischer Energiekonzern Ã–rsted trotzt Gegenwind aus USA
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    VerdÃ¤chtiger 14 Jahre nach Angriff auf US-Konsulat in Bengasi gefasst
    VerdÃ¤chtiger 14 Jahre nach Angriff auf US-Konsulat in Bengasi gefasst
    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen
    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen
    Mehrere Frauen betÃ¤ubt und vergewaltigt: 14 Jahre Haft fÃ¼r versuchten Mord
    Mehrere Frauen betÃ¤ubt und vergewaltigt: 14 Jahre Haft fÃ¼r versuchten Mord
    Ersthelfer verrÃ¤t neue Details zu tÃ¶dlichem Angriff auf Schaffner
    Ersthelfer verrÃ¤t neue Details zu tÃ¶dlichem Angriff auf Schaffner
    Hessen: Ermittler heben Cannabisplantage mit 1400 Pflanzen aus
    Hessen: Ermittler heben Cannabisplantage mit 1400 Pflanzen aus
    Norwegens Kronprinzessin entschuldigt sich offiziell wegen Kontakten zu Epstein
    Norwegens Kronprinzessin entschuldigt sich offiziell wegen Kontakten zu Epstein

    Top Meldungen

    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs
    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen des

    Mehr
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte. Laut einer

    Mehr
    Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst
    Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitnehmer tragen heute einen grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Sozialabgaben als frÃ¼her, wÃ¤hrend die relative Belastung der Arbeitgeber gesunken

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts