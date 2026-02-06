HÃ¤rtefallfonds: Nur 2700 Rentner mit verlorenen DDR-AnsprÃ¼chen bekamen Geld

Senioren auf einer StraÃŸe

Nur rund 2700 Rentnerinnen und Rentner mit verlorenen AnsprÃ¼chen aus der DDR haben Geld aus einem entsprechenden HÃ¤rtefallfonds bekommen. Dies geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine schriftliche Frage der Linken-Abgeordneten Sarah Vollath hervor, die der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag. Demnach erhielten 2739 Menschen eine Zahlung der Stiftung HÃ¤rtefallfonds.



Anspruchsberechtigt waren ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner, die bei der RentenÃ¼berleitung in den 1990er-Jahren einen Teil ihrer AnsprÃ¼che aus DDR-Zeiten verloren haben. Aufgelegt worden war der Fonds zudem fÃ¼r jÃ¼dische Zuwanderinnen und Zuwanderer aus dem Gebiet der frÃ¼heren Sowjetunion sowie SpÃ¤taussiedlerinnen und SpÃ¤taussiedler. Der Fonds sollte besondere HÃ¤rten abmildern.



Die Bundesregierung hatte die Stiftung HÃ¤rtefallfonds 2022 eingerichtet und einmalig mit einem VermÃ¶gen von 500 Millionen Euro ausgestattet. Dazu kamen Gelder einiger BundeslÃ¤nder. Bestimmte Personengruppen konnten bis Anfang 2024 eine Einmalzahlung in HÃ¶he von 2500 Euro beantragen, die unter UmstÃ¤nden von den BundeslÃ¤ndern auf 5000 Euro aufgestockt wurde.



Die Regierung war ursprÃ¼nglich von etwa 190.000 Menschen mit berechtigten AnsprÃ¼chen ausgegangen, darunter rund 70.000 Ostdeutsche. Die Linken-Bundestagsfraktion ging sogar von bis zu 500.000 Berechtigten aus der frÃ¼heren DDR aus.



Insgesamt bearbeitete die Stiftung laut Antwort des Bundesarbeitsministeriums 169.004 AntrÃ¤ge. 57.100 Antragstellende erhielten eine Einmalzahlung. Darunter waren neben den DDR-Rentnern 38.498 jÃ¼dische KontingentflÃ¼chtlinge und 15.863 SpÃ¤taussiedler.



Der HÃ¤rtefallfonds wird derzeit abgewickelt. Wie die Linken-Fraktion bereits im Dezember bei der Bundesregierung abfragte, wurden rund 163.000.000 Euro daraus ausgezahlt. Etwa 425.000.000 Euro wurden nicht abgefragt und gehen zurÃ¼ck an Bund und LÃ¤nder.



"Der HÃ¤rtefallfond war reine SchimÃ¤re", sagte Linken-Fraktionschef SÃ¶ren Pellmann der Nachrichtenagentur AFP. "Redlich in der DDR erworbene RentenansprÃ¼che werden mit seiner AuflÃ¶sung endgÃ¼ltig kassiert." Das zeuge "nicht von Respekt und Anerkennung der Lebensleistung vieler Ostdeutscher durch die Bundesregierung".