"Widerlich" und "rassistisch": EmpÃ¶rung Ã¼ber Trump-Video von Obamas als Affen

Barack Obama und seine Frau Michelle in Chicago 2024

"Widerlich", "abscheulich" und "rassistisch": Ein von US-PrÃ¤sident Donald Trump verÃ¶ffentlichtes Video Ã¼ber seinen AmtsvorgÃ¤nger Barack Obama und dessen Ehefrau Michelle hat breite Kritik hervorgerufen. Der am Donnerstagabend (Ortszeit) in Trumps Onlinedienst Truth Social geteilte Clip zeigt den Ex-PrÃ¤sidenten und seine Frau als Affen. Das WeiÃŸe Haus sprach von "gespielter EmpÃ¶rung" Ã¼ber das Video.



DieÂ kurze Szene mit den Obamas erscheint am Ende des gut einminÃ¼tigen Videos. Die lachenden KÃ¶pfe von Michelle und Barack Obama sind auf AffenkÃ¶rper montiert, sie tanzen vor einer Dschungel-Kulisse. Im Hintergrund lÃ¤uft der Song "The Lion Sleeps Tonight".Â



In dem Video geht es um vermeintliche Beweise fÃ¼r Manipulation bei der PrÃ¤sidentschaftswahl 2020, die Trump gegen den Demokraten Joe Biden verloren hatte. Der Rechtspopulist behauptet bis heute wahrheitswidrig, der Wahlsieg sei ihm "gestohlen" worden.



Der Gouverneur des US-Bundesstaats Kalifornien und Trump-Kritiker Gavin Newsom warf dem PrÃ¤sidenten "widerliches Verhalten" vor. Er rief alle Politiker von Trumps Republikanischer Partei auf, das Video sofort zu verurteilen. Newsom ist wie Obama Demokrat und gilt als mÃ¶glicher PrÃ¤sidentschaftskandidat bei den Wahlen 2028.



"Donald Trump ist ein abscheulicher, gestÃ¶rter und bÃ¶sartiger Widerling", schrieb der MinderheitsfÃ¼hrer der Demokraten im US-ReprÃ¤sentantenhaus, Hakeem Jeffries, im Onlinedienst X. "Jeder Republikaner muss Donald Trumps widerlichen Fanatismus sofort verurteilen", forderte er.



Dies tat der republikanische Senator Tim Scott aus dem Bundesstaat South Carolina, selbst ein Schwarzer: "Das ist die rassistischste Sache, die ich je aus diesem WeiÃŸen Haus gesehen habe", schrieb er auf X. "Der PrÃ¤sident sollte sie entfernen", forderte Scott.



"Trump hat gerade ein Video auf Truth Social gepostet, das ein rassistisches Bild von Barack und Michelle Obama als Affen enthÃ¤lt", schrieb auch die Gruppe "Republikaner gegen Trump" auf X. "Tiefer geht es nicht."



Die Sprecherin des WeiÃŸen Hauses, Karoline Leavitt, wies die Kritik zurÃ¼ck und verlangte von den Medien: "Bitte hÃ¶rt mit der gespielten EmpÃ¶rung auf und berichtet heute Ã¼ber etwas, das fÃ¼r die amerikanische Ã–ffentlichkeit tatsÃ¤chlich relevant ist."



Trump ist der erste US-PrÃ¤sident, der im groÃŸen Stil Fotos und Videos verÃ¶ffentlicht, die mit KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden. Er nutzt KI immer wieder, um politische Gegner zu verunglimpfen und sich selbst zu Ã¼berhÃ¶hen. Â