Hessen: Ermittler heben Cannabisplantage mit 1400 Pflanzen aus

  • AFP - 6. Februar 2026, 16:13 Uhr
EinsatzkrÃ¤fte haben in Hessen eine Drogenplantage mit rund 1400 Cannabispflanzen ausgehoben. Deren geschÃ¤tzter Marktwert belÃ¤uft sich auf etwa zwei Millionen Euro, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zwei VerdÃ¤chtige sitzen in Haft.

EinsatzkrÃ¤fte haben im hessischen Laubach eine Drogenplantage mit rund 1400 Cannabispflanzen ausgehoben. Deren geschÃ¤tzter Marktwert belÃ¤uft sich auf etwa zwei Millionen Euro, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in GieÃŸen am Freitag mitteilten. Zwei TatverdÃ¤chtige wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft.

Vorausgegangen waren seit gut einem Jahr laufende Ermittlungen der GieÃŸener Kriminalpolizei wegen des Verdachts des illegalen BetÃ¤ubungsmittelhandels. Beim Beginn der Durchsuchung einer Lagerhalle am Dienstagmorgen flÃ¼chteten die beiden TatverdÃ¤chtigen zu FuÃŸ. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten die 29 Jahre alten MÃ¤nner festnehmen.Â 

In der Lagerhalle fanden die Ermittler eine professionell betriebene Cannabisplantage. Pflanzen und technisches ZubehÃ¶r wurden beschlagnahmt.Â 

