Wirtschaft

Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas

  • AFP - 6. Februar 2026, 15:06 Uhr
Bild vergrößern: Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas
Zapfanlage
Bild: AFP

Australische Pub-Besucher zahlen hÃ¤ufig fÃ¼r mehr Bier, als sie tatsÃ¤chlich serviert bekommen. Von der Regierung beauftragte Undercover-Ermittler stieÃŸen in fast jedem dritten Etablissement auf VerstÃ¶ÃŸe.

Australische Pub-Besucher zahlen hÃ¤ufig fÃ¼r mehr Bier, als sie tatsÃ¤chlich serviert bekommen: BehÃ¶rdlich beauftragte Undercover-Ermittler stieÃŸen in fast jeder dritten Kneipe auf VerstÃ¶ÃŸe. Wegen ungenauer MessgerÃ¤te, nicht zugelassener GlÃ¤ser oder "VerschÃ¼tten beim Einschenken" hÃ¤tten Kunden hÃ¤ufig das Nachsehen.

Die Ermittler kehrten im Oktober in 436 Pubs ein und Ã¼berprÃ¼ften die Serviermengen, wie aus dem PrÃ¼fbericht des National Measurement Institute hervorgeht. Die AufsichtsbehÃ¶rde stellte in 130 FÃ¤llen fest, das nicht die "richtige Menge" ausschenkt wurde.

"Leider kommt es manchmal zu Problemen aufgrund falscher MessgerÃ¤te und VerschÃ¼ttungen - insbesondere, wenn an der Bar viel los ist", erklÃ¤rte die Australian Hotels Association am Freitag. "Wir arbeiten mit unseren Mitgliedern zusammen, um sicherzustellen, dass wir alle MÃ¤ngel beheben, damit alle GÃ¤ste genau das bekommen, wofÃ¼r sie bezahlt haben."

Der Bierkonsum in Australien ist in den vergangenen fÃ¼nf Jahrzehnten zurÃ¼ckgegangen, aber fÃ¼r viele bleibt das GetrÃ¤nk ein wichtiger Teil der Kultur. Nach offiziellen Zahlen lag der Pro-Kopf-Konsum in den vergangenen Jahren bei rund 80 Litern im Jahr. In Deutschland ist der Trend Ã¤hnlich, zuletzt waren es hier pro Kopf aber noch knapp 90 Liter.

