Norwegens Kronprinzessin entschuldigt sich offiziell wegen Kontakten zu Epstein

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit hat sich offiziell fÃ¼r ihre Kontakte zum US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein entschuldigt. "Ich bedauere meine Freundschaft mit Jeffrey Epstein zutiefst. Es ist mir wichtig, mich bei allen zu entschuldigen, die ich enttÃ¤uscht habe", erklÃ¤rte die Ehefrau von Kronprinz Haakon am Freitag.Â
Laut einem Bericht der norwegischen Zeitung "Verdens Gang" taucht Mette-Marits Name mindestens tausend Mal in neuen Epstein-Akten auf, die vor einer Woche vom US-Justizministerium verÃ¶ffentlichtet wurden. Inhalt und Tonfall des von norwegischen Medien verÃ¶ffentlichten E-Mail-Wechsels aus den Jahren 2011 bis 2014 lassen eine gewisse Vertrautheit zwischen der Kronprinzessin und Epstein vermuten.Â
Die VerÃ¶ffentlichungen haben das KÃ¶nigshaus noch mehr unter BedrÃ¤ngnis gebracht. Es steht bereits angesichts des Vergewaltigungsprozesses gegen Mette-Marits Sohn unter Druck, der aus einer frÃ¼heren Beziehung der Kronprinzessin stammt - also bevor sie Haakon kennenlernte. In Umfragen Ã¤uÃŸerten zuletzt immer mehr Norweger die Meinung, dass Mette-Marit nicht KÃ¶nigin werden solle. Â
Offenbar auch mit Blick darauf entschuldigte sich die Kronprinzessin am Freitag nicht nur. Sie erklÃ¤rte zudem ausdrÃ¼cklich: "Ich bedauere auch die Situation, in die ich die kÃ¶nigliche Familie, insbesondere den KÃ¶nig und die KÃ¶nigin, gebracht habe."Â
In einer frÃ¼heren ErklÃ¤rung hatte die Kronprinzessin die Mails Anfang der Woche lediglich als "peinlich" beschrieben und erklÃ¤rt, dass sie den Kontakt zu Epstein bedauere. Am Freitag nun reichte sie die von vielen geforderte offizielle Entschuldigung nach.
In den von norwegischen Medien verÃ¶ffentlichten Mails an Epstein fragte Mette-Marit unter anderem, ob esÂ "fÃ¼r eine Mutter unangemessen ist, als Bildschirmschoner fÃ¼r ihren 15-jÃ¤hrigen Sohn ein Bild von zwei nackten Frauen, die ein Surfbrett tragen, vorzuschlagen". Sie bezeichnete ihn zudem als "sehr charmant".Â
Der US-Investor Epstein stand unter Verdacht, tausende MinderjÃ¤hrige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er war erstmals 2008 verurteilt worden, weil er die Dienste von minderjÃ¤hrigen Prostituierten in Anspruch genommen hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft erhielt er damals eine nur 18-monatige Haftstrafe.Â
2019 wurde er unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen. Rund einen Monat spÃ¤ter wurde er erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben beging er Suizid.
Brennpunkte
Norwegens Kronprinzessin entschuldigt sich offiziell wegen Kontakten zu Epstein
6. Februar 2026, 15:43 Uhr
