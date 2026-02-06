Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen

Neue Gasheizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen.



"Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommenden Sitzungswoche die Eckpunkte vorstellen", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch der FAZ. Diese findet Ende Februar statt. Eigentlich waren die Eckpunkte bereits fÃ¼r Ende Januar angekÃ¼ndigt - der gesamte Zeitplan mit einer Verabschiedung bis zum Sommer gilt nun als kritisch.



Es gehe dabei nicht darum, Ambitionen im Klimaschutz zurÃ¼ckzufahren, auch wenn dies im Interesse von Teilen der Union sei. "In der Union ist das Schleifen der Klimaziele kein Konsens. Teile von CDU und CSU wollen das mÃ¶glicherweise, aber es gibt auch eine StrÃ¶mung, die auf die Bewahrung der SchÃ¶pfung ausgerichtet ist", sagte Miersch. Der Koalitionsvertrag sei klar und entspreche der zweiten Haltung.



Das VerhÃ¤ltnis zu Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hob Miersch positiv hervor. "Zwischen Jens Spahn und mir herrscht absolute Verbindlichkeit", sagte er. "Nachdem es vor der Richterwahl nicht gut lief, bekomme ich nun frÃ¼hzeitig gespiegelt, wo in der Unionsfraktion mÃ¶gliche Probleme liegen", so Miersch.



Auch den Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) lobte Miersch. Dieser sei "der Garant dafÃ¼r, dass die Brandmauer der CDU steht. Mit ihm als Kanzler setzen sich die Teile der CDU, die offener fÃ¼r die AfD sind, nicht durch", so Miersch.

