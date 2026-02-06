Wirtschaft

Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen

  • dts - 6. Februar 2026, 17:00 Uhr
Bild vergrößern: Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen
Neue Gasheizung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen.

"Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommenden Sitzungswoche die Eckpunkte vorstellen", sagte SPD-Fraktionschef Matthias Miersch der FAZ. Diese findet Ende Februar statt. Eigentlich waren die Eckpunkte bereits fÃ¼r Ende Januar angekÃ¼ndigt - der gesamte Zeitplan mit einer Verabschiedung bis zum Sommer gilt nun als kritisch.

Es gehe dabei nicht darum, Ambitionen im Klimaschutz zurÃ¼ckzufahren, auch wenn dies im Interesse von Teilen der Union sei. "In der Union ist das Schleifen der Klimaziele kein Konsens. Teile von CDU und CSU wollen das mÃ¶glicherweise, aber es gibt auch eine StrÃ¶mung, die auf die Bewahrung der SchÃ¶pfung ausgerichtet ist", sagte Miersch. Der Koalitionsvertrag sei klar und entspreche der zweiten Haltung.

Das VerhÃ¤ltnis zu Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hob Miersch positiv hervor. "Zwischen Jens Spahn und mir herrscht absolute Verbindlichkeit", sagte er. "Nachdem es vor der Richterwahl nicht gut lief, bekomme ich nun frÃ¼hzeitig gespiegelt, wo in der Unionsfraktion mÃ¶gliche Probleme liegen", so Miersch.

Auch den Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) lobte Miersch. Dieser sei "der Garant dafÃ¼r, dass die Brandmauer der CDU steht. Mit ihm als Kanzler setzen sich die Teile der CDU, die offener fÃ¼r die AfD sind, nicht durch", so Miersch.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Produktion im Dezember deutlich zurÃ¼ckgegangen
    Produktion im Dezember deutlich zurÃ¼ckgegangen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die preisbereinigte Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorlÃ¤ufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember

    Mehr
    Mehr Exporte im Dezember - China lÃ¶st USA als Haupthandelspartner ab
    Mehr Exporte im Dezember - China lÃ¶st USA als Haupthandelspartner ab

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Dezember 2025 sind die deutschen Exporte gegenÃ¼ber November 2025 kalender- und saisonbereinigt um 4,0 Prozent und die Importe um 1,4

    Mehr
    Sachsens MinisterprÃ¤sident fordert stÃ¤rkere Braunkohleverstromung
    Sachsens MinisterprÃ¤sident fordert stÃ¤rkere Braunkohleverstromung

    Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Gasspeicher und hoher Importe von US-FlÃ¼ssigerdgas (LNG) fordert Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer

    Mehr
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas
    Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas
    DÃ¤nischer Energiekonzern Ã–rsted trotzt Gegenwind aus USA
    DÃ¤nischer Energiekonzern Ã–rsted trotzt Gegenwind aus USA
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    HÃ¤rtefallfonds: Nur 2700 Rentner mit verlorenen DDR-AnsprÃ¼chen bekamen Geld
    HÃ¤rtefallfonds: Nur 2700 Rentner mit verlorenen DDR-AnsprÃ¼chen bekamen Geld
    VerdÃ¤chtiger 14 Jahre nach Angriff auf US-Konsulat in Bengasi gefasst
    VerdÃ¤chtiger 14 Jahre nach Angriff auf US-Konsulat in Bengasi gefasst
    Mehrere Frauen betÃ¤ubt und vergewaltigt: 14 Jahre Haft fÃ¼r versuchten Mord
    Mehrere Frauen betÃ¤ubt und vergewaltigt: 14 Jahre Haft fÃ¼r versuchten Mord
    Ersthelfer verrÃ¤t neue Details zu tÃ¶dlichem Angriff auf Schaffner
    Ersthelfer verrÃ¤t neue Details zu tÃ¶dlichem Angriff auf Schaffner
    "Widerlich" und "rassistisch": EmpÃ¶rung Ã¼ber Trump-Video von Obamas als Affen
    EU-Kommission will maritime Dienste fÃ¼r Tanker mit russischem Ã–l verbieten
    EU-Kommission will maritime Dienste fÃ¼r Tanker mit russischem Ã–l verbieten

    Top Meldungen

    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs
    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen des

    Mehr
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte. Laut einer

    Mehr
    Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst
    Arbeitnehmeranteil an SozialbeitrÃ¤gen wÃ¤chst

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitnehmer tragen heute einen grÃ¶ÃŸeren Anteil an den Sozialabgaben als frÃ¼her, wÃ¤hrend die relative Belastung der Arbeitgeber gesunken

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts