Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen

Der Stahlkonzern Salzgitter will die HÃ¼ttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg Ã¼bernehmen. "Nach intensiven Verhandlungen und unter Vermittlung des ehemaligen hessischen MinisterprÃ¤sidenten Roland Koch" sei eine Vereinbarung zur FortfÃ¼hrung des Stahlwerks vereinbart worden, erklÃ¤rte Salzgitter am Freitag. Demnach ist ein Verkauf der HKM-Anteile im Besitz von Thyssenkrupps Stahlsparte zum 1. Juni diesen Jahres geplant.



HKM gehÃ¶rt aktuell zu 50 Prozent Thyssenkrupp Steel Europe. 30 Prozent der Anteile hÃ¤lt bereits Salzgitter. Weitere 20 Prozent gehÃ¶ren dem franzÃ¶sischen Stahlrohrhersteller Vallourec. Das Stahlwerk beliefert unter anderem Thyssenkrupp - der Industriekonzern hat jedoch den noch bis 2032 laufenden Liefervertrag gekÃ¼ndigt, weshalb der Fortbestand des Werks unsicher war.



Die EigentÃ¼mer hatten in den vergangenen drei Wochen intensiv verhandelt. Im Ergebnis endet der Liefervertrag mit Thyssenkrupp Steel bereit Ende 2028, wie Salzgitter mitteilte. Ãœber weitere Details der Einigung und "zur Entflechtung der bislang geltenden vertraglichen Beziehungen wurde Stillschweigen vereinbart".



"Diese Vereinbarung ist ein wichtiges Etappenziel und bringt uns auf dem Weg ein gutes StÃ¼ck weiter, fÃ¼r HKM eine gute industrielle Zukunft zu erarbeiten", erklÃ¤rte Salzgitter-Chef Gunnar Groebler. "Sie schafft Klarheit fÃ¼r alle Beteiligten in diesem Prozess und gibt den Mitarbeitenden von HKM eine positive Perspektive." Salzgitter will kÃ¼nftig CO2-frei Stahl produzieren und HKM darin einbeziehen.



Den Angaben nach steht die Vereinbarung noch unter Vorbehalt. Unter anderem werde derzeit noch ein Gutachten zur FortfÃ¼hrung des Standorts in Duisburg erstellt. Auch der dritte EigentÃ¼mer, Vallourec, muss dem Verkauf noch zustimmen.



Arbeitnehmervertreter begrÃ¼ÃŸten die AnkÃ¼ndigung. Ihm falle "in groÃŸer Stein vom Herzen", erklÃ¤rte Karsten Kaus, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der IG Metall Duisburg-Dinslaken. "Wir freuen uns riesig Ã¼ber die Einigung und sind dankbar, dass die Gesellschafter unserem Vorschlag einer externen Mediation gefolgt sind", erklÃ¤rte Thomas Hay, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender HKM. "Es wird trotzdem ein schwieriger Weg. Aber es erhÃ¤lt industrielle Arbeit in NRW und sichert wichtige WertschÃ¶pfungsketten im Land und darÃ¼ber hinaus ab", ergÃ¤nzte IG-Metall-Bezirksleiter Knut Giesler.