"New Start": USA und Russland fÃ¼r neue Verhandlungen - Uneinigkeit Ã¼ber Teilnehmer

"New-Start"-Abkommen zur atomaren AbrÃ¼stung ist ausgelaufen

Nach dem Ablaufen des 'New Start'-Abkommens dringen die USA und Russland auf Nachfolgeverhandlungen Ã¼ber einen neuen Atomwaffenvertrag - sind sich jedoch uneinig Ã¼ber mÃ¶gliche TeilnehmerlÃ¤nder.

Nach dem Ablaufen des "New Start"-Abkommens dringen die USA und Russland auf Nachfolgeverhandlungen Ã¼ber einen neuen Atomwaffenvertrag - sind sich jedoch uneinig Ã¼ber mÃ¶gliche TeilnehmerlÃ¤nder. Es bestehe Einigkeit darÃ¼ber, "dass beide Seiten verantwortungsbewusst handeln und die Notwendigkeit anerkennen werden, so bald wie mÃ¶glich Verhandlungen zu diesem Thema aufzunehmen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag.



Der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf, Gennadi Gatilow, forderte jedoch, dass an neuen AtomgesprÃ¤chen auch andere Atomstaaten wie Frankreich und GroÃŸbritannien beteiligt sein sollten.



Auch die USA fordern, dass ein neues Abkommen nicht nur Russland und die Vereinigten Staaten umfassen sollte - richten den Blick aber vor allem auf China. "RÃ¼stungskontrolle kann nicht lÃ¤nger eine bilaterale Angelegenheit zwischen den Vereinigten Staaten und Russland sein", erklÃ¤rte US-AuÃŸenminister Marco Rubio. "Andere LÃ¤nder haben eine Verantwortung, zur GewÃ¤hrleistung der strategischen StabilitÃ¤t beizutragen, allen voran China."



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte sich am Donnerstag fÃ¼r einen neuen Atomwaffenvertrag mit Russland ausgesprochen. Rubio sagte, die USA wÃ¼rden aus einer Position der StÃ¤rke heraus verhandeln. "Russland und China sollten nicht erwarten, dass die Vereinigten Staaten untÃ¤tig bleiben, wÃ¤hrend sie sich ihren Verpflichtungen entziehen und ihre NuklearstreitkrÃ¤fte ausbauen", erklÃ¤rte der US-AuÃŸenminister.



Peking lehnt eine Teilnahme ab und bekrÃ¤ftigte diese Position am Freitag. Chinas nukleare FÃ¤higkeiten wÃ¼rden bei weitem nicht das Niveau der USA oder Russlands erreichen, sagte der chinesische Botschafter fÃ¼r AbrÃ¼stung, Shen Jian.



Das "New Start"-Abkommen war am Donnerstag abgelaufen. Es war im April 2010 von US-PrÃ¤sident Barack Obama und dem damaligen russischen PrÃ¤sidenten Dmitri Medwedew unterzeichnet worden. Die USA und Russland verpflichteten sich damit, ihre atomaren SprengkÃ¶pfe jeweils auf maximal 1550 zu verringern. Zudem wollten beide Seiten ihre TrÃ¤gerraketen und schweren Bomber auf maximal 800 begrenzen.



Kurz vor dem ersten Auslaufen von "New Start" im Februar 2021 war es um fÃ¼nf Jahre verlÃ¤ngert worden. Im Februar 2023 erklÃ¤rte Moskau, seine Beteiligung am "New Start"-Abkommen zu suspendieren - sich aber zugleich an die darin vorgesehenen Begrenzungen halten zu wollen.Â



Im vergangenen September schlug Kreml-Chef Wladimir Putin den USA vor, das Abkommen um ein Jahr zu verlÃ¤ngern. Trump nannte dies zwar "eine gute Idee", es passierte jedoch nichts. Am Donnerstag lief das Abkommen dann aus.