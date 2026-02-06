Papst ruft zu Respekt vor Tradition der "Olympischen Waffenruhe" auf

Papst Leo XIV. am 4. Februar im Vatikan

Papst Leo XIV. hat vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele dazu aufgerufen, die Tradition der 'Olympischen Waffenruhe' zu respektieren. Dies sei 'ein Zeichen und eine VerheiÃŸung fÃ¼r eine versÃ¶hnte Welt', erklÃ¤rte der Papst in einem vom Vatikan verÃ¶ffentlichten Dokument.

Papst Leo XIV. hat vor dem Beginn der Olympischen Winterspiele dazu aufgerufen, die Tradition der "Olympischen Waffenruhe" zu respektieren. "Ich ermutige alle Nationen nachdrÃ¼cklich, anlÃ¤sslich der bevorstehenden Olympischen und Paralympischen Winterspiele dieses Instrument der Hoffnung, das die Olympische Waffenruhe darstellt, wiederzuentdecken und zu respektieren", erklÃ¤rte der Papst am Freitag in einem vom Vatikan verÃ¶ffentlichten Dokument. Dies sei "ein Zeichen und eine VerheiÃŸung fÃ¼r eine versÃ¶hnte Welt".



In Anlehnung an eine jahrtausendealte griechische Tradition der Olympischen Waffenruhe wird der Olympische Frieden seit 1993 alle zwei Jahre vom Gastgeberland bei den Vereinten Nationen eingefÃ¼hrt. Die UN-Mitgliedstaaten hatten im November vergangenen Jahres eine Resolution verabschiedet, in der sie dazu aufriefen, internationale Konflikte wÃ¤hrend der Olympischen Spiele auszusetzen. Dieses Leitbild wird zwar alle zwei Jahre grundsÃ¤tzlich befÃ¼rwortet, es wird aber immer wieder ignoriert.



Theoretisch wÃ¼rde eine solche Olympische Waffenruhe sieben Tage vor dem Beginn der Spiele am 6. Februar in Kraft treten und bis sieben Tage nach Ende der Paralympics am 15. MÃ¤rz gelten. Doch ein Ende des Ukraine-Krieges etwa scheint angesichts fortgesetzter russischer Angriffe in weiter Ferne.



Die in weiten Teilen Norditaliens stattfindenen Winterspiele werden am Freitag offiziell erÃ¶ffnet, sie dauern bis zum 22. Februar. Russland ist als Nation wegen des Angriffskrieges in der Ukraine von Olympia ausgeschlossen. Allerdings dÃ¼rfen russische und belarussische Athleten als neutrale Sportler antreten.Â